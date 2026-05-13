„Schaugärten des Jahres 2025“ prämiert

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen einer Verleihung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeichnete die NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ am gestrigen Dienstag die „Schaugärten des Jahres 2025“ aus. Zum vierten Mal waren die Besucherinnen und Besucher von Niederösterreichs über 100 „Natur im Garten“ Schaugärten in der vergangenen Gartensaison 2025 aufgerufen, einen Schaugarten des Jahres zu wählen. 1.294 Bewertungen wurden abgegeben. In fünf Kategorien konnten so – teilweise aufgrund gleicher Punktzahl – insgesamt sieben „Schaugärten des Jahres 2025“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner prämiert werden. Die diesjährigen Gewinner: DIE GARTEN TULLN, die Kittenberger Erlebnisgärten, die ARCHE NOAH, der Schlosspark Eckartsau, der Naturkunde Hexengarten, der Sonnenkräuterhof Schmidt sowie „Susis Pflanzentausch“.

„Die ‚Natur im Garten‘ Schaugärten verbinden auf einzigartige Weise Ästhetik, Umwelt-, Klima- und Artenschutz sowie Wissensvermittlung. Was sie besonders macht, ist diese Kombination aus erlebbarer Natur und konkretem Nutzen: Besucherinnen und Besucher finden hier nicht nur schöne Anlagen, sondern auch Ideen, die sich direkt im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse umsetzen lassen. Jeder Schaugarten erzählt seine eigene Geschichte, spricht unterschiedliche Interessen an und leistet einen Beitrag für die beste Zukunft unserer Kinder. Ich gratuliere den Gewinnerinnerinnen und Gewinnern und bedanke mich für das großartige Engagement“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

In der Kategorie „Gartenhighlights“ gab es aufgrund von Punktegleichheit gleich zwei Gewinner: DIE GARTEN TULLN sowie die Kittenberger Erlebnisgärten. Mit 70 liebevoll gestalteten Mustergärten, einer Fülle von Attraktionen und Veranstaltungen sowie zahlreichen Führungsangeboten ist DIE GARTEN TULLN eines der bekanntesten und beliebtesten Ausflugsziele in Niederösterreich. Die Kittenberger Erlebnisgärten sind mit 50 Themengärten, vielfältigen Veranstaltungen und Tieren im Garten ein Wunderland der Gartenfantasie.

In der Kategorie „Erlebnisgärten“ setzte sich der Schaugarten ARCHE NOAH im Bezirk Krems durch. Jährlich wachsen hier rund 550 verschiedene seltene Gemüse-, Kräuter- und Obstsorten. In liebevoll gestalteten Themenbeeten wird sichtbar, wie vielfältig Nahrungspflanzen sind: von nahezu vergessenen Köstlichkeiten über ihre weltweiten Wege bis hin zur Entwicklung von der Wild- zur Kulturpflanze.

Die Kategorie „Besuchsgärten“ dominierte erneut und damit zum vierten Mal in Folge der Schlosspark Eckartsau im Bezirk Gänserndorf. Das historische Parkjuwel mit weitläufiger Idylle, Wiesen, Baumalleen und Teichen lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Die Kategorie „Schaugärten“ entschied der erst im Vorjahr ins Netzwerk eingetretene Naturkunde Hexengarten (Bezirk Gänserndorf) für sich. Der thematisch gestaltete Naturgarten entführt Besucherinnen und Besucher in eine Welt aus Pflanzenwissen, Symbolik und Mystik. Das Gartenthema kreist um Hexenwissen, Rituale und das Leben im Einklang mit der Natur.

In der Kategorie „Private Schaugärten“ siegten ex aequo der Sonnenkräuterhof Schmidt im Bezirk St. Pölten und Susis Pflanzentausch im Bezirk Hollabrunn. Der Sonnenkräuterhof Schmidt macht aus der Kräuter-Leidenschaft seiner Besitzerin kein Geheimnis. Bei Susis Pflanzentausch stehen in romantischem Naturgartenambiente unter einem alten Nussbaum von April bis Oktober Pflanzen aller Art zum Tausch bereit.

Auch in der heurigen Gartensaison gibt es für alle Besucherinnen und Besucher der „Natur im Garten“ Schaugärten die Möglichkeit, vor Ort oder online (www.naturimgarten.at/schaugartenbewertung) eine Bewertung abzugeben und so die „Schaugärten des Jahres 2026“ zu wählen. Unter allen Bewertungen verlost „Natur im Garten“ einen Tag im Museumsdorf Niedersulz, einen Wertgutschein für das Gartencenter der Kittenberger Erlebnisgärten sowie einen „Natur im Garten“ Partnerbetriebsgutschein. Die Prämierung der Schaugärten erfolgt dann im Frühjahr nächsten Jahres.

Weitere Infos zu den „Natur im Garten“ Schaugärten in Niederösterreich: www.naturimgarten.at/schaugärten

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected]