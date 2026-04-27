Maurer gratuliert Brigitte Hütter zur Wiederbestellung als Rektorin der Kunstuni Linz

Wien (OTS) -

Die stellvertretende Klubobfrau und Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, gratuliert Brigitte Hütter zu ihrer einstimmigen Wiederbestellung als Rektorin der Kunstuniversität Linz für eine dritte Amtsperiode: „Brigitte Hütter steht für eine engagierte, progressive und zukunftsorientierte Hochschulpolitik. Ihre erneute Bestellung ist ein starkes Zeichen der Kontinuität und des Vertrauens in ihre Arbeit“, so Maurer.

Hütter leitet die Kunstuniversität Linz bereits seit 2019 und hat in dieser Zeit wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Kunst- und Wissenschaftslandschaft gesetzt. Besonders hervorgehoben wird auch ihre Rolle als Vorsitzende der Universitätenkonferenz seit Herbst 2024, in der sie sich – wie aktuell im Rahmen des Prozesses zur Hochschulstrategie 2040 – für die Interessen der Universitäten sowie für eine starke, unabhängige Wissenschaft einsetzt.

Die Grünen sehen in der Wiederbestellung Hütters ein positives Signal für den Hochschulstandort Österreich und wünschen ihr für die kommende Funktionsperiode ab Oktober 2027 weiterhin viel Erfolg und Gestaltungskraft.

„Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Persönlichkeiten wie Brigitte Hütter, die sich mit Klarheit und Weitblick für die Autonomie der Universitäten, für gute Rahmenbedingungen in Forschung und Lehre sowie für gesellschaftliche Verantwortung einsetzen“, betont Maurer.