Götze: Wie kann man für das Milliardengrab Lobauautobahn Geld haben, während es an allen anderen Enden und Ecken fehlt?

Wien (OTS) -

„Die Dringliche Anfrage an Bürgermeister Ludwig der Wiener Grünen heute im Gemeinderat ist auf den Punkt gebracht: ‚Flächenfraß, Ressourcenverschwendung und Emissionen: Milliardenschwere Straßenbauprojekte gefährden Wiens Klimaziele‘. So ist es. Die Forcierung der Lobauautobahn in Zeiten wie diesen ist völlig absurd“, unterstützt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, die Dringliche Anfrage.

„Statt solcher neuer Milliardengräber wie eine Lobau-Schnellstraße brauchen wir einen raschen, konsequenten Ausbau der öffentlichen Verkehrsverbindungen in der Region. Und außerdem fordern wir eine Öffipreisbremse, damit die Menschen sich den Umstieg leisten können,“ fordert Götze.

„Verkehrsminister Hanke will trotz Klima- und Energiekrise weiter Milliarden in zusätzliche Autobahnen stecken und damit die fruchtbaren Felder der Region und unsere Zukunft verbauen. Das ist Politikversagen auf höchster Stufe - auf Kosten der Natur und unser aller Mobilitätszukunft“, kritisiert Götze.