Termine am 27. April in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, 13. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at

16.00 Uhr, Feierliche Benennungszeremonie des Platzes und Enthüllung der Tafeln mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und Sportminister Andreas Babler (12., Turl-Wagner-Platz, Eingang: Rosasgasse 31)

(Schluss)

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