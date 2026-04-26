- 26.04.2026, 11:51:02
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- OTS0013
Termine am 27. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, 13. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at
- 16.00 Uhr, Feierliche Benennungszeremonie des Platzes und Enthüllung der Tafeln mit Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und Sportminister Andreas Babler (12., Turl-Wagner-Platz, Eingang: Rosasgasse 31)
(Schluss)
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