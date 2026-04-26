  • 26.04.2026, 10:05:32
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Grüne Wien/Sequenz, Stark: Tag des Zu-Fuß-Gehens braucht echte Konsequenzen für Wiens Straßen

Grüne fordern mehr Begegnungszonen und Tempo bei der Verkehrsberuhigung

Wien (OTS) - 

„Auch wenn rund um den österreichweiten Tag des Zu-Fuß-Gehens zahlreiche Aktionen, Mitmachprogramme, Geh-Challenges und Veranstaltungen stattfinden, reicht es nicht, das Gehen einmal im Jahr zu feiern. Wer das Zu-Fuß-Gehen ernst nimmt, muss auch den Straßenraum anders verteilen: mit mehr Platz, mehr Sicherheit und mehr Aufenthaltsqualität”, so die Mobilitätssprecher:innen der Grünen Wien, Heidi Sequenz und Kilian Stark.

Der Handlungsbedarf ist groß. Der Anteil des Zu-Fuß-Gehens lag in Wien 2022 bei 35 Prozent, 2023 bei 32 Prozent und 2024 bei 30 Prozent. Gleichzeitig werden zentrale Projekte der Verkehrsberuhigung und Maßnahmen fürs Zu-Fuß-gehen seit Jahren verschleppt, verkleinert oder gestoppt - wie etwa die dringend notwendige Rad- und Fußbrücke in den Gewerbepark Stadlau.

„Seit Jahren wird über Begegnungszonen und Verkehrsberuhigung in der Wallensteinstraße, der Gumpendorfer Straße und der Landstraßer Hauptstraße geredet. Die Bevölkerung wurde eingebunden, die Wünsche sind eindeutig: mehr Platz zum Gehen und Radfahren, mehr Begrünung und mehr Aufenthaltsqualität. Doch statt Umsetzung gab es Verzögerungen, Rückzieher und Stückwerk. So bleiben zentrale Geschäftsstraßen weiter vom Autoverkehr dominiert”, so Sequenz und Stark.

Die Grünen bringen im kommenden Gemeinderat einen Antrag ein, der einen verbindlichen Plan für mehr und schnellere Verkehrsberuhigung in Wien fordert. Eine Begegnungszone in jedem Bezirk ist überfällig. Gleichzeitig soll die Stadt endlich die Wallensteinstraße, die Gumpendorfer Straße und die Landstraßer Hauptstraße als Begegnungszonen umgestalten. „Begegnungszonen sind kein Nice-to-have. Sie erhöhen die Sicherheit, stärken Geschäftsstraßen und verbessern die Aufenthaltsqualität. Gerade am Tag des Zu-Fuß-Gehens sollte Wien nicht nur Aktionen veranstalten, sondern auch politische Konsequenzen ziehen”, so Sequenz und Stark abschließend.

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