SPÖ Wien Landesparteitag – Babler und Seltenheim gratulieren Michael Ludwig zum großartigen Wahlergebnis

Wien (OTS) -

Der Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Ludwig wurde heute, Samstag, mit überwältigender Mehrheit von 92,3 Prozent der Delegiertenstimmen am Landesparteitag der SPÖ Wien wiedergewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Michael Ludwig herzlich zur Wiederwahl und zum großartigen Wahlergebnis. „Mit Michael Ludwig an der Spitze der SPÖ Wien – mit all seiner Erfahrung, seinem Weitblick und seiner Lösungskompetenz – geht Wien in eine gute Zukunft. Bei Michael Ludwig ist Wien in besten Händen“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wir kämpfen Seite an Seite mit ganzer Kraft dafür, die Lebensbedingungen der Menschen noch weiter zu verbessern. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit – gemeinsam mit der SPÖ Wien, mit Wien als rotem Bollwerk“, so Babler. Für Seltenheim ist Ludwig „Garant für ein soziales und gerechtes Wien und ein Vorreiter im Kampf für leistbares Leben und Wohnen in einer der lebenswertesten Städte der Welt“. Babler und Seltenheim freuen sich auf eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit mit dem wiedergewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden. (Schluss) bj/ls