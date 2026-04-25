  • 25.04.2026, 18:59:33
  • /
  • OTS0026

SPÖ Wien Landesparteitag – Babler und Seltenheim gratulieren Michael Ludwig zum großartigen Wahlergebnis

Wien ist bei Ludwig in besten Händen – Kämpfen Seite an Seite, um die Lebensbedingungen der Menschen weiter zu verbessern

Wien (OTS) - 

Der Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Ludwig wurde heute, Samstag, mit überwältigender Mehrheit von 92,3 Prozent der Delegiertenstimmen am Landesparteitag der SPÖ Wien wiedergewählt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Michael Ludwig herzlich zur Wiederwahl und zum großartigen Wahlergebnis. „Mit Michael Ludwig an der Spitze der SPÖ Wien – mit all seiner Erfahrung, seinem Weitblick und seiner Lösungskompetenz – geht Wien in eine gute Zukunft. Bei Michael Ludwig ist Wien in besten Händen“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Wir kämpfen Seite an Seite mit ganzer Kraft dafür, die Lebensbedingungen der Menschen noch weiter zu verbessern. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit – gemeinsam mit der SPÖ Wien, mit Wien als rotem Bollwerk“, so Babler. Für Seltenheim ist Ludwig „Garant für ein soziales und gerechtes Wien und ein Vorreiter im Kampf für leistbares Leben und Wohnen in einer der lebenswertesten Städte der Welt“. Babler und Seltenheim freuen sich auf eine weiterhin hervorragende Zusammenarbeit mit dem wiedergewählten SPÖ-Landesparteivorsitzenden. (Schluss) bj/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Pressedienst

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright