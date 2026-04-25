- 25.04.2026, 13:50:03
- /
- OTS0023
Neue Gästeliste bei „Das Gespräch“ zum Thema „Postenschacher oder ,Bürgeranliegen‘ – Finale im Wöginger-Prozess“?
Am 26. April um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON u. a. mit der Beamtin, die den Fall ins Rollen brachte
Wo beginnen Parteibuchwirtschaft und Korruption? Mit Spannung wird das Urteil im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger erwartet. Im Zentrum steht nicht nur einer der einflussreichsten Politiker des Landes, der sich wegen des Verdachts auf Postenschacher vor Gericht verantworten muss, sondern eine grundsätzliche Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Interessenvertretung und strafbarem Verhalten? Und was bedeutet dieser Prozess für die politische Kultur in Österreich?
Darüber führt Susanne Schnabl „Das Gespräch“ am Sonntag, dem 26. April 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit:
Christa Scharf
ehem. Finanzbeamtin, die den Fall ins Rollen brachte
Bernhard Görg
ehem. Landesparteiobmann ÖVP Wien
Michael Rohregger
Anwalt von August Wöginger
Martin Kreutner
Anti-Korruptionsexperte
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF