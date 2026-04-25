Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Wiener SPÖ weiterhin mutlos und ohne sozialen Kompass

Wien (OTS) -

„Wien war lange Zeit eine der leistbarsten Städte Europas, aber genau dieses Erbe verspielt die Wiener SPÖ derzeit. Steigende Wohn- und Energiekosten, teurere Öffis und Kürzungen bei sozialen Leistungen setzen die Wiener:innen immer weiter unter Druck“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Wiener Grünen, und weiter: „Trotz brutaler Kürzungen im Sozialbereich verschärft sich die Budgetlage zunehmend, weil der SPÖ politischer Wille und Mut fehlen, für soziale Ausgewogenheit zu sorgen. Statt mit Luxusabgaben für Leerstand oder Umwidmungen sozial gerechte Einnahmen zu erschließen, kürzt die SPÖ ausgerechnet bei jenen Bereichen, die für die soziale Gerechtigkeit entscheidend sind.“

SPÖ mit Tunnelblick und falsche Prioritäten

„Die Wiener SPÖ ist ganz vorne dabei, wenn es darum geht, bis zu sechs Milliarden für eine Autobahn unter einem Naturschutzgebiet zu vergraben. Währenddessen werden Schulsanierungen abgesagt, leistbare Wohnungen in neuen Stadtentwicklungsgebieten auf die lange Bank geschoben und der Öffi-Ausbau ausgebremst“, kritisiert Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien.

Der SPÖ fehle es an Mut und Entschlossenheit, um die Leistbarkeit in den zentralen Lebensbereichen Klimaschutz, Wohnen und Bildung sicherzustellen. „Das leistbare Leben in Wien ist durch hohe Energiekosten und große Abhängigkeit von Gas massiv gefährdet, doch die SPÖ tut viel zu wenig dafür, um die Wiener:innen endlich aus dieser gefährlichen und teuren Abhängigkeit zu befreien. Das ist mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Iran einfach fahrlässig“, so Kraus. „Dass zukunftsorientierte und klimasoziale Anträge keine Chance auf eine Mehrheit innerhalb der SPÖ haben, ist leider bezeichnend für die Mutlosigkeit“, so Pühringer und Kraus abschließend.