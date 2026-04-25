Gewessler/Zadić gratulieren Gebi Mair zur Wahl als Spitzenkandidat der Tiroler Grünen

Schwaz (OTS) -

Bei der Landesversammlung der Grünen Tirol in Schwaz haben die Mitglieder heute Gebi Mair zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen 2027 gewählt. Mit 63 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen den weiteren Kandidaten Hermann Weratschnig durch.

Leonore Gewessler, Bundessprecherin der Grünen, gratuliert Gebi Mair und den Tiroler Grünen: „Herzlichen Glückwunsch an Gebi Mair zur Wahl als Spitzenkandidat. Er und die Tiroler Grünen sind viel im ganzen Land unterwegs, hören genau hin und stehen fest an der Seite der Menschen – in den Städten, in den Tälern und in den kleinsten Gemeinden. Gebi Mair kennt jeden Herrgottswinkel in Tirol und verkörpert genau das, was jetzt zählt: bodenständig, engagiert und mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Tiroler:innen. In den letzten Jahren hat er neuen Schwung gebracht und gezeigt, dass Politik dann am stärksten ist, wenn sie nahe bei den Menschen bleibt. Mit dieser Haltung und viel Zuversicht wird er die Grünen in die kommenden Landtagswahlen führen und ein starkes Ergebnis erreichen.“

Vor Ort war auch die stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Alma Zadić, die den Blick nach vorne richtet: „Nach dieser Entscheidung geht es jetzt darum, weiter hinauszugehen, zuzuhören und die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Viele haben das Gefühl, dass sich die Krisen zuspitzen und das Leben immer schwerer wird. Gerade jetzt braucht es eine politische Kraft, die Hoffnung gibt und zeigt, dass es auch wieder fairer werden kann – und das sind die Grünen. Denn gleichzeitig ist klar: Wer keine Freiheitlichen in der Regierung will, kann sich am Ende nur auf uns Grüne verlassen. Der FPÖ geht es dann am besten, wenn es den Menschen schlecht geht. Unser Anspruch ist das genaue Gegenteil – wir wollen, dass es den Menschen besser geht, und arbeiten jeden Tag daran.“

Gewessler und Zadić bedanken sich auch beim Schwazer Gemeinderat und früheren Landtags- und Nationalratsabgeordneten Hermann Weratschnig, der gegen Mair angetreten war: „Hermann Weratschnig hat einmal mehr gezeigt, wie viel Engagement und politische Erfahrung in ihm steckt. Gleichzeitig hat er mit seinem respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit dieser Wahl deutlich gemacht, was die Grünen auszeichnet: ein starkes Miteinander und der gemeinsame Wille, das Beste für das Land und die Menschen zu erreichen.“