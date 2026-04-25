FPÖ – Nepp: Ludwig setzt fatale Willkommenspolitik fort – SPÖ-Anträge sind Schlag gegen Wiener Bevölkerung

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp an den Aussagen von SPÖ-Bürgermeister Ludwig beim heutigen Landesparteitag der Wiener SPÖ. „Ludwig setzt mit den SPÖ-Anträgen für eine Wiederherstellung des Familiennachzugs für alle Asylanten, weniger Abschiebungen, ein umfassendes Bleiberecht und zusätzliche Sozialleistungen für Nicht-Österreicher seine fatale Willkommenspolitik ins Wiener Sozialsystem ungebremst fort. Bereits jetzt werden über eine Milliarde Euro an Mindestsicherung an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte ausbezahlt, während sich viele Wiener aufgrund der Teuerungspolitik von Ludwig das tägliche Leben kaum noch leisten können. Diese Entwicklung ist fatal und zutiefst unfair gegenüber den fleißigen Wienern, die täglich aufstehen und hart arbeiten, aber auch gegenüber den Pensionisten, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben“, so Nepp.

Auch in der Sicherheitspolitik habe die SPÖ völlig versagt. „Wien ist unsicherer geworden, gleichzeitig waren im Jahr 2025 fast 400 Polizisten weniger im Dienst als im Jahr zuvor. Ludwig schaut tatenlos zu, während die Kriminalität ständig steigt“, so Nepp.

Zudem sieht Nepp Ludwig als treibende Kraft hinter dem SPÖ-Kurs auf Bundesebene: „Ludwig ist der eigentliche Strippenzieher hinter Babler und damit für die Politik der Versager-Ampelkoalition direkt verantwortlich.“

„Diese Politik der Ludwig-SPÖ ist eine Schande. Wien braucht endlich einen Kurswechsel hin zu einer Politik für die österreichischen Staatsbürger. Diesen Kurswechsel für mehr Fairness und Sicherheit gibt es nur mit der FPÖ und Dominik Nepp.“