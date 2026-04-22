FW-Langthaler: „Blauer Fels“ erstmals verliehen – Auszeichnung für echte Leistung in der Kammer!

Wien (OTS) -

Mit der erstmaligen Verleihung des neuen Awards „Der Blaue Fels“ setzt die Freiheitliche Wirtschaft ein klares Zeichen für Leistung, Verantwortung und Standhaftigkeit in der Wirtschaftskammer. Die Auszeichnung wurde durch Generalsekretär Reinhard Langthaler gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Ernst Lengauer überreicht.

Der erste Blaue Fels geht an Oskar Kammerzelt, der seit Jahrzehnten als verlässlicher Ansprechpartner und unermüdlicher Kämpfer für die Anliegen der Unternehmer tätig ist. Kammerzelt steht beispielhaft für jene Funktionäre, die nicht nur Mandate verwalten, sondern aktiv gestalten und Verantwortung übernehmen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung als geprüfter und zertifizierter LAP-Prüfer-Vorsitzender in Niederösterreich für die Lehrberufe Bauwerksabdichter und Bauspengler, zahlreichen Funktionen auf Landes- und Bundesebene sowie seiner Tätigkeit als Sachverständiger für das Arbeits- und Sozialgericht bringt Kammerzelt umfassende fachliche Kompetenz in die Kammerarbeit ein. Darüber hinaus engagiert er sich seit Jahren als Bezirksobmann der Freiheitlichen Wirtschaft für Baden und Mödling und organisiert aktiv Netzwerke für Unternehmer.

Der neu geschaffene Award „Der Blaue Fels“ würdigt gezielt jene Persönlichkeiten, die durch ihren Einsatz die Interessen der Betriebe konsequent vertreten und sich auch in einem oft schwierigen Umfeld nicht verbiegen lassen. Ziel ist es, Leistung sichtbar zu machen und gleichzeitig einen Anreiz für mehr Engagement innerhalb der eigenen Reihen zu schaffen.

„Mit dem Blauen Fels holen wir jene vor den Vorhang, die tagtäglich für unsere Unternehmer arbeiten, Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen – Oskar Kammerzelt ist ein Fels in der Brandung und steht stellvertretend für genau diese Werte, deshalb ist es für mich selbstverständlich, diesen ersten Blauen Fels an ihn zu verleihen“, so Generalsekretär Reinhard Langthaler.