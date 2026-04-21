Jetzt noch anmelden zum großen Sound@V Musikpreis des ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Die Uhr tickt für alle, die davon träumen, auf einer bedeutenden Musikbühne zu stehen: Noch bis 3. Mai 2026 können sich Bands und Soloacts aus Vorarlberg für den „Sound@V“ bewerben, den renommierten Musikpreis des ORF Vorarlberg. Wer seinen Song ins Rennen schicken will, sollte also nicht mehr lange zögern.

Insgesamt 25.000 Euro Preisgeld

Was auf die Gewinnerinnen und Gewinner wartet, kann sich sehen lassen: Insgesamt 25.000 Euro Preisgeld werden in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer vergeben. Dazu gibt es die begehrte Trophäe und – vielleicht noch wichtiger – eine große mediale Bühne. Wer beim „Sound@V“ nominiert wird oder gar gewinnt, hat in der Musikindustrie schon mal einen Fuß in der Tür, denn der Preis hat sich längst als Karriereförderer für heimische Talente etabliert.

Mitmachen einfach und kostenlos

Die Teilnahme steht allen offen, die in Vorarlberg geboren sind oder seit mindestens drei Jahren hier leben. Bei Bands reicht es, wenn ein Mitglied diese Voraussetzung erfüllt. Ein Alterslimit gibt es nicht. Wichtig: Die eingereichten Songs müssen (überwiegend) Eigenkompositionen sein und dürfen maximal drei Jahre alt sein. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Komposition, Texterstellung oder wesentlichen Bearbeitung der Musik ist nicht zulässig. Die Anmeldung läuft ausschließlich online unter https://vorarlberg.ORF.at – kostenlos und unkompliziert.

Online-Voting und Fachjury

Nach Ende der Einreichfrist sind dann die Fans gefragt! Wenn der ORF Vorarlberg alle Nominierten multimedial vorgestellt hat, kann das Publikum im Juni mittels Online-Voting auf der Website https://vorarlberg.ORF.at abstimmen. Das Ergebnis setzt sich aus dem Online-Voting sowie der Expertenmeinung einer internationalen Fachjury zusammen.

Preisverleihung bei Award-Show

Wer die insgesamt 25.000 Euro Preisgeld abräumt, zeigt sich bei der entscheidenden „Sound@V“-Award-Show am 10. Juli im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch. Der Eintritt zu diesem Open Air-Event ist frei.

Gemeinsame Initiative

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit dem Zukunftsprogramm „Chancenreicher Lebensraum Vorarlberg“, der „NEUE am Sonntag“, dem „Poolbar Festival“ und den VKW durchgeführt. Zum Preisgeld von 20.000 Euro steuert die AKM/aume zusätzlich 5.000 Euro für die Kategorie „Newcomer“ bei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Endspurt beim ‚Sound@V‘: Jetzt noch anmelden und die Chance auf die große mediale Bühne sichern. Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen aus der Vorarlberger Musikszene!“