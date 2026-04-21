SPÖ-Schieder: Demokratie schützen, progressive Politik in Europa gemeinsam vorantreiben

Wien (OTS) -

Bei der heutigen Veranstaltung von „Next-Left”, einer Initiative von FEPs und dem Renner Institut, stellt Prof. Colin Crouch im Rahmen einer Vorlesungsreihe seine Erkenntnisse über das Thema „Appealing to voters’ better natures; is it feasible?” vor. Er hob jene großen Herausforderungen hervor, vor welchen unsere Gesellschaft derzeit steht, progressive Parteien schwächt und gleichzeitig Rechtsparteien Rückenwind verleiht. Als wesentliche Faktoren nannte er die Feindlichkeit der rechtsextremen Parteien gegenüber dem Kampf gegen den Klimawandel und die stets steigende Ungleichheit, befeuert durch die reichsten der Reichen – den US-Techgiganten. Auch der Rückgang von Gewerkschaften trägt laut Crouch dazu dabei, dass nicht nur Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums profitieren, sondern auch unsere Demokratie leidet. Als Lösung sieht er die Förderung von europäischer Technologie in Europa und die Wiederbelebung von Gewerkschaften in ganz Europa. Zugleich sieht er die Entwicklung von wohlhabenden Städten mit einer Zukunft für alle Bewohner:innen als Schlüssel gegen Rechts. Colin Crouch nennt Wien als eines der besten Beispiele für dieses Phänomen – „Austria but not Vienna” entwickelt sich derzeit politisch nach rechts. Nicht zuletzt sieht Crouch die Vernetzung und die Zusammenarbeit von progressiven Kräften als relevante Grundlage, um rechten Strömungen in Europa entgegentreten zu können. ****

„Next Left”-Präsident und SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder sagt während der Veranstaltung: „Trumpismus, Putin und rechte Kräfte in ganz Europa gewinnen an Aufwind, ohne den Menschen echte politische Lösungen auf die Fragen unserer Zeit zu liefern. Wir brauchen eine echte und progressive Alternative zu diesen besorgniserregenden Entwicklungen. In Barcelona haben wir mit der ,Global Progressive Mobilisation’ einen wichtigen Prozess angestoßen, progressiver Politik neuen Aufschwung zu verleihen. Die Lösungen für ein leistbares Leben liegen auf dem Tisch, wir müssen sie nur aufgreifen. Der Startschuss gegen Rechts muss heute fallen, aber das gelingt nur, wenn wir unsere Kräfte bündeln und Seite an Seite für eine bessere und lebenswerte Zukunft für alle Menschen in Europa kämpfen.” (Schluss) ls