Meeting-Bilanz 2025: Erfolgreichstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Wien (OTS) -

Gefragter denn je: 7.196 Kongresse & Firmentagungen bringen Wien neuen Höchstwert

Erstmals mehr als zwei Millionen Nächtigungen durch Meeting-Teilnehmer:innen

Rekordwertschöpfung: 1,7 Milliarden Euro durch Meetings in Wien

Starker Impuls für Österreich: 348 Millionen Euro Steuern und 19.300 Arbeitsplätze

2026: 60 Kongresse & Firmentagungen über 1.000er-Marke – Akquise bis 2031 gesichert

Im Rahmen der Pressekonferenz zur Meeting-Bilanz 2025 präsentierten Bürgermeister Michael Ludwig, Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck, WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner sowie Anita Paic, Leiterin der Abteilung B2B Management im WienTourismus, zu der auch das Vienna Convention Bureau gehört, die aktuellen Kennzahlen.

„Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unternehmerinnen und Unternehmer der Wiener Tagungsindustrie“, betont Bürgermeister Michael Ludwig. „Wien hat seine Rolle als weltweit führende Meeting Destination weiter gefestigt und letztes Jahr den Vorsprung weiter ausgebaut. Wien hat in den vergangenen Jahren als einziges Bundesland ein Wirtschaftswachstum verzeichnet. Das liegt daran, dass unser politischer Schwerpunkt voll und ganz darauf liegt, Die Beschäftigung zu steigern und das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln. Das gelingt uns, indem wir uns auf unsere Stärken fokussieren und dazu gehört der Kongresstourismus definitiv dazu. Ein neuer Höchststand an Kongressen und Firmentagungen, der Nächtigungen sowie Teilnehmer:innen generierte eine Wertschöpfung in Milliardenhöhe und sicherte tausende Beschäftigungsverhältnisse – weit über die Tourismusbranche hinaus. Gerade in weltpolitisch herausfordernden Zeiten sehen wir, dass es sich auf allen Ebenen auszahlt, dass Wien eine weltoffene Metropole des Friedens, des Miteinanders und des Dialogs ist“, so der Bürgermeister.

„Die neuen Rekordzahlen der Meeting-Destination Wien beweisen einmal mehr das hohe Niveau der Dienstleistungen unserer Tourismus- und Event-Branche“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Ruck weiter: „Das ist das Ergebnis harter Arbeit und ausgezeichneter Vermarktung, denn der Meetingsektor ist weltweit heiß umkämpft. Nicht ohne Grund: Meeting- und Kongressgäste lassen deutlich mehr Geld in unserer Stadt als andere Touristen. Und sie sind auch Botschafterinnen und Botschafter für Wien. Fast alle Meetinggäste wollen Wien wieder besuchen. Das zeigt den Weg vor, den wir als Tourismus-Destination gehen wollen und ist auch Auftrag, hier nicht locker zu lassen, laufend an der Qualität zu arbeiten und das schon hohe Niveau unserer Fachkräfteausbildung weiter zu verbessern.“

Methodischer Hinweis : Die Meeting-Bilanz 2025 wurde erstmals vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) berechnet – basierend auf einer volkswirtschaftlichen Analyse inklusive Kongressen, Firmenveranstaltungen und Seminaren. Der WienTourismus berichtet in seiner Meeting-Bilanz weiterhin nur über Kongresse und Firmentagungen, die Nächtigungen in Wien generieren.

Erstmals über zwei Millionen Nächtigungen durch Meetings

Mit 7.196 Kongressen und Firmentagungen übertraf Wien seinen bisherigen Rekord aus 2024 um 9%. 794.812 Teilnehmer:innen – ein Fünftel (19%) mehr gegenüber dem Vorjahr – sorgten mit 2.545.348 Übernachtungen für ein Nächtigungswachstum von 27% (knapp ein Drittel). Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wurden damit mehr als zwei Millionen Gästenächtigungen durch Meetings generiert. „Das zeigt einmal mehr: Wien hat sich dank seiner langen Kongresstradition, ausgezeichneten Infrastruktur und gezielten Positionierung als internationaler Treffpunkt für Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation fest etabliert“, freut sich Bürgermeister Michael Ludwig.

Meetings als zentraler Wirtschaftsmotor für Wien und ganz Österreich

„Die wirtschaftlichen Effekte der Wiener Tagungsindustrie reichen weit über die Stadtgrenzen hinaus und sind ein zentraler Wachstumstreiber für ganz Österreich“, hebt Bürgermeister Michael Ludwig hervor. Der Beitrag zum gesamtösterreichischen Bruttoinlandsprodukt durch Meetings in Wien erreichte im Jahr 2025 mit 1,707 Milliarden Euro ein neues Rekordhoch – ein starkes Signal in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Die in diesem Betrag enthaltenen Steuererträge beliefen sich auf 348 Millionen Euro, wovon 223 Millionen Euro an den Bund und 125 Millionen Euro an Länder und Gemeinden flossen. Wien selbst profitierte mit 39 Millionen Euro. „Als zuverlässige Arbeitgeberin sicherte die Wiener Tagungsindustrie 2025 außerdem 19.300 ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse“, erläutert Bürgermeister Michael Ludwig.

Jede 8. Übernachtung in Wien durch Kongress oder Firmentagung

Mit 7.196 Meetings setzte Wien 2025 neue Maßstäbe und übertraf das Vorjahr dabei deutlich: So zählt die aktuelle Bilanz 2.614 Kongresse (+19% zu 2024) sowie 4.582 Firmenveranstaltungen (+4%). Kongressgästen sind insgesamt rund 1,7 Millionen Nächtigungen in Wien zuzuschreiben, Gästen von Corporate Events etwa 838.500 Übernachtungen. Damit ging bereits jede achte Gästenächtigung in Wien auf ein Meeting zurück. „In Wiens Visitor Economy Strategie ,Optimum Tourism‘ haben wir uns das engagierte Ziel gesetzt, langfristig stabil ein Zehntel der Nächtigungen in Wien aus dem Meeting-Bereich zu generieren. Dieses Ziel haben wir 2025 bereits übertroffen. Angesichts des Wachstums im Freizeittourismus wird es jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe sein, diesen Anteil in einem verschärften Wettbewerbsumfeld auch künftig zu halten“, so Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus.

Internationale Kongresse: Starke Zuwächse & Skaleneffekte

„Internationale Kongresse fördern den interkulturellen Austausch und stärken Wissenschaft sowie Forschung. Vor allem aber bilden sie das wirtschaftliche Rückgrat der Wiener Tagungsindustrie“, betont Kettner. Im Jahr 2025 fanden – neben 1.761 nationalen – 853 internationale Kongresse statt, ein Plus von 9%. Obwohl sie nur 12% aller Meetings ausmachten, generierten sie zwei Drittel (61%) aller Nächtigungen, insgesamt 1.558.986, und 39% der Teilnehmer:innen (310.813). Vom gesamten Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) (1,7 Milliarden Euro), den Meetings in Wien im Jahr 2025 erzielt haben, entfielen fast zwei Drittel (rund 59% bzw. 1,003 Milliarden Euro) auf Kongresse – davon der Löwenanteil von 828 Millionen Euro auf internationale Formate. „Während Großkongresse starke Skaleneffekte bewirken, tragen kleinere und mittlere Formate mit ihrer Vielzahl entscheidend zur stabilen Auslastung und Attraktivität des Tagungsstandorts Wien bei“, so Kettner. Universitäten spielen dabei eine zentrale Rolle als Kongressstandorte: 2025 fanden an diesen Orten insgesamt 516 Kongresse statt – davon 292 nationale und 224 internationale.

Wien stärkt Spitzenposition als medizinischer Kongressstandort

Auch 2025 prägten Veranstaltungen aus der Humanmedizin das Kongressgeschehen. Mit 48% der durch Kongresse generierten Nächtigungen lagen sie deutlich vor anderen Fachbereichen. Formal- und Naturwissenschaften kamen auf 12%, die Geisteswissenschaften auf 10%, der Bereich Technologie auf 7%. Als Sitz der Vereinten Nationen ist auch deren Anteil am Kongressgeschehen mit 7% von wesentlicher Bedeutung. „Wien ist Diplomatiestandort und führend bei medizinischen Kongressen. Die aktuellen Zahlen zeigen wie essenziell Wiens internationale Ausrichtung bleibt. Als mittelgroße Stadt eines kleinen Landes brauchen wir ein internationales Mindset, müssen unsere Rolle auf dem diplomatischen Parkett pflegen und die Anbindung an internationale Verkehrswege weiter stärken“, betont Kettner. „Ein zentraler Erfolgsfaktor der Meeting Destination Wien ist die ebenso enge wie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Stadt – von Hotels und Venues bis hin zu Agenturen und weiteren Dienstleistern“, so Kettner. „Ebenso wesentlich ist die enge Kooperation mit lokalen Institutionen und Universitäten, die maßgeblich zu den Akquiseerfolgen beiträgt.“ So konnten gemeinsam u.a. die 21st International Conference on Soil, Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE; 3.000 Teilnehmer:innen; 14.-19.6.2026), die 24th International Conference on Operations Research (IFORS; 3.000 TN; 12.-17.7.2026) die EUROTOX 2026 (1.500 TN; 13.-16.9.2026) sowie der Congress of the European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery (EACMFS; 2.000 TN; im Jahr 2030) für Wien gewonnen werden.

Corporate Events stärken Wien: Nächtigungen um zwei Drittel gestiegen

Besonders stark vertreten waren 2025 Firmenveranstaltungen aus den Bereichen Bank-/Finanzwesen und Wirtschaft mit 41%, Technologie mit 19% sowie Gesundheitswesen mit 16%. „Mit 2.158 internationalen Firmentagungen entwickelte sich 2025 auch dieses Segment positiv“, erläutert Kettner. „Die Teilnehmer:innenzahlen stiegen deutlich um 11% (auf 189.844 Personen), ebenso die Gästenächtigungen um zwei Drittel, 62%, (auf insgesamt 690.225 Übernachtungen). „Hochkarätige internationale Veranstaltungen, wie die von München nach Wien übersiedelte Audiomesse High End (20.000 TN; 4.-7.6.), Network X (5.000 TN; 13.-15.10.) und Enlit Europe (12.000 TN; 10.-12.11.) in diesem Jahr unterstreichen einmal mehr die Attraktivität der Meeting Destination Vienna für globale Firmenveranstaltungen und schaffen starke Impulse für den Tagungs- und Wirtschaftsstandort Wien“, so Kettner. „Bereits zu Jahresbeginn waren deutliche Buchungsspitzen rund um Großkongresse wie den Europäischen Radiologiekongress im März oder die General Assembly der European Geosciences Union im Mai sowie um große Corporate Events wie die High End im Juni zu verzeichnen.“

Wien behauptet Spitzenplatz in globalen Meeting-Rankings

„Wie begehrt die Meeting Destination Wien ist, belegen internationale Rankings“, erläutert Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Im Vorjahr belegte die Stadt weltweit Platz 1 in der Gesamtwertung der International Congress and Convention Association (ICCA) für 2024 sowie Rang 2 bei der Union of International Associations (UIA). Die Ergebnisse für 2025 werden noch im ersten Halbjahr 2026 erwartet. „Kongresse sind – neben Wiens reichem Kulturleben – das touristische Stärkefeld der Stadt. Sie sorgen für Frequenz in Tagungsräumlichkeiten und Beherbergungsbetrieben und leisten einen zentralen Beitrag zur Wertschöpfung in Wien. Vor allem die Wiener Betriebe tragen diesen Erfolg maßgeblich mit und profitieren vom Qualitätstourismus, der ganzjährig Nachfrage schafft und Arbeitsplätze sichert“, so Ruck.

Meeting-Gäste: Internationaler, ausgabefreudiger & länger in Wien

Die aktuelle Wertschöpfungsstudie des WIFO mit 819 Teilnehmenden von Kongressen und Firmentagungen zeichnet ein klar internationales Profil der Meeting-Gäste: 89% der Befragten reisten aus dem Ausland an – zwei Drittel (63%) aus Europa, 15% aus Asien und 9% aus den USA. „Der durchschnittliche Meeting-Gast gibt mit rund 560 Euro etwa ein Drittel mehr aus als der Wien-Gast (rund 380 Euro)“, so Anita Paic, Leiterin des Vienna Convention Bureau im WienTourismus. Im Vergleich dazu liegen die Ausgaben des durchschnittlichen Österreich-Gastes bei rund 260 Euro. Die durchschnittliche Übernachtungsdauer der Meeting-Gäste betrug 4,4 Nächte. Im Vergleich: Durchschnittliche Wien-Gäste verweilen 2,34 Nächte in der Stadt. „Ein Drittel der Befragten (32%) verband seine Meetingteilnahme mit einem Urlaub oder dem Besuch von Familie und Freund:innen, mehr als die Hälfte dieser Gruppe verlängerte ihren Aufenthalt in Wien. Wer für Meetings anreist, fügt sich nahtlos in das Gefüge der Stadt ein und konsumiert hochwertig. Kongresse und Firmenveranstaltungen sind damit ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung eines Qualitätstourismus, von dem die gesamte Visitor Economy in Wien – von Beherbergung über Gastronomie bis hin zum Handel – profitiert“, erklärt Paic.

Hohe Weiterempfehlung, starke Wiederbesuchsabsicht der Gäste

Mehr als ein Viertel (27%) der Meeting-Gäste reiste mit einer Begleitperson an – und trug damit zusätzlich zur Wertschöpfung durch Freizeit- und Konsumausgaben bei. Mehr als zwei Drittel der Befragten nutzten für ihre Anreise das Flugzeug – zwei Drittel (60%) der Flugreisenden wählten für den Transfer vom Flughafen zum Veranstaltungsort öffentliche Verkehrsmittel. Die hohe Zufriedenheit der Meeting-Gäste spiegelt sich eindrucksvoll in den Net-Promoter-Score-Werten wider: 90% der Befragten möchten Wien künftig wieder besuchen, 93% würden die Stadt Kolleg:innen oder Freund:innen weiterempfehlen. Auch die Wahl der Unterkunft zeigt ein qualitativ starkes Profil: 44% der Teilnehmenden übernachteten in 4- oder 5-Stern-Hotels. Rund zwei Drittel (60%) der insgesamt 84.583 verfügbaren Betten– verteilt auf 42.426 Zimmer in 450 Betrieben – entfallen auf diese Kategorien; damit ist die Destination bestens aufgestellt für Meeting-Gäste. „Investitionen in die Modernisierung bestehender und die Errichtung neuer Hotels – insbesondere im Premiumsegment – bedeuten ein wichtiges Qualitäts-Upgrade für die Destination. Dieser Qualitätsschub und die gewachsene Vielfalt im Angebot unterstreichen einmal mehr, wie hervorragend Wien als Tagungsstandort aufgestellt ist, und sind ein weiteres starkes Argument, Meetings in Wien durchzuführen“, betont Paic.

Green Meetings in Österreich: Wien bleibt führend

„Wien nimmt weiterhin eine Spitzenposition bei Green-Meetings-Zertifizierungen ein“, freut sich Paic. Im Jahr 2025 erhielten insgesamt 230 Verbandskongresse, Seminare und Firmenveranstaltungen in Wien das Prädikat „ÖkoEvent der Stadt Wien“. Ergänzend dazu wurden 210 Veranstaltungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings & Green Events ausgezeichnet. Diese Zahlen zeigen, dass Nachhaltigkeit bei der Planung und Umsetzung von Meetings in Wien fest verankert ist. Österreichweit wurden 2025 insgesamt 320 Kongresse und Firmentagungen als Green Meetings zertifiziert – zwei Drittel (66%) davon in Wien. Damit unterstreicht die Bundeshauptstadt ihre führende Rolle im Bereich umweltorientierter Veranstaltungen.

Mehrwert für die Stadt: „Festival der Roboter“ in Wien als Legacy-Highlight

Kongressveranstalter wollen zunehmend über wirtschaftliche Effekte hinaus einen bleibenden, positiven Beitrag für die Stadt und ihre Bewohner:innen leisten. Auch 2026 setzt der WienTourismus gemeinsam mit ihnen auf sogenannte Legacy-Projekte. Unter dem Titel „Vienna Impact Stories“ unterstützt das Vienna Convention Bureau Veranstalter:innen dabei, Ziele ihrer Meetings mit Projekten in Bildung, Gesundheit, Inklusion, Kultur und Nachhaltigkeit zu verknüpfen. „Wir vernetzen sie mit ausgewählten Wiener Organisationen und Unternehmen, die in unserer ,Legacy-Toolbox‘ gelistet sind“, sagt Paic – etwa im Vorfeld der 45. International Conference on Robotics and Automation (IEEE ICRA 2026; 7.000 Teilnehmer:innen, 1.–5. Juni). Zwischen 30. und 31. Mai findet das „Festival der Roboter“ am Karlsplatz mit freiem Eintritt statt. „Wienerinnen und Wiener haben die Möglichkeit, Innovationen und Trends der internationalen Robotikforschung sowie eine interaktive Robotikausstellung samt Mitmach-Kinderprogramm zu entdecken. „Initiativen wie diese kommen den hier lebenden Menschen zugute und fördern die Akzeptanz des Tourismus in der Stadt“, so Kettner. Zwei Drittel (66%) der Wiener:innen sehen Meetings bereits als wichtigen Standortfaktor.

Vienna Meeting Fund: Stadt fördert internationale Tagungen

„Um den Standort im globalen Wettbewerb zu stärken und gezielt Meetings nach Wien zu holen, setzt die Stadt Wien den Vienna Meeting Fund bewusst ein, um internationale Kongresse und Firmenveranstaltungen zu akquirieren“, so Kettner. Diese über den WienTourismus und sein Convention Bureau abgewickelte Förderschiene richtet sich in ihrer dritten Auflage an mehrtägige, internationale Meetings, außerhalb der Monate Mai, Juni, September und Oktober, bei denen mindestens die Hälfte der Nächtigungen von internationalen Teilnehmer:innen stammt. Die volle Förderhöhe von 60.000 Euro pro Veranstaltung ist nur bei Zertifizierung als Green Meeting oder ÖkoEvent erreichbar. „Bis Ende März 2026 wurden über 1.300 Anträge eingereicht, mehr als 900 Meetings im Förderzeitraum von Mai 2021 bis Dezember 2028 erhielten eine Zusage. Aus dem dreifach aufgelegten, zwölf Millionen Euro starken Fördertopf stehen noch rund zwei Millionen Euro zur Verfügung“, erklärt Kettner. Anträge sind bis zur Ausschöpfung der Mittel unter meeting.wien.info möglich.

2026: 60 Meetings über 1.000er-Marke – Akquise bis 2031 gesichert

2026 finden in Wien knapp 60 Kongresse und Firmenveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer:innen statt – vier Großkongresse überschreiten dabei die Marke von 10.000 Besucher:innen: Den Auftakt machte der Europäische Radiologiekongress (ECR, 4.–8. März, 22.400 Teilnehmer:innen, Austria Center Vienna – ACV), gefolgt von der General Assembly der European Geosciences Union (EGU, 3.–8. Mai, 20.000 TN, ACV). Tausende Besucher:innen erwarten auch der Kongress der European Academy of Dermatology and Venerology (EADV, 30. Sept.–4. Okt., 17.000 TN, ACV) sowie der Congress of the European Society of Retina Specialists (1.–4. Okt., 10.000 TN, VIECON – Vienna Congress and Convention Center). Hinzu kommen das Startup-Festival ViennaUP (18.–22. Mai, 15.000 TN, mehrere Standorte), die Audiomesse High End (4.–7. Juni, 20.000 TN, ACV; erstmals in Wien) sowie die Firmenveranstaltung Enlit Europe (10.–12. Nov., 12.000 TN, VIECON). „Allein 2025 gewann das Vienna Convention Bureau rund 100 internationale Kongresse und Firmentagungen mit knapp 125.000 Teilnehmer:innen für die Jahre bis 2031“, erläutert Paic. „Derzeit laufen weltweit mehr als 300 Bewerbungen für Meetings bis in das Jahr 2038.“

Highlights der Wiener Tagungsindustrie 2026

Alle öffentlich gemeldeten Veranstaltungen sind auf der Website des Vienna Convention Bureau ersichtlich (meeting.vienna.info/de/meetingkalender).

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse und Firmentagungen. 1969 gegründet, wird es von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien verankert. Weitere Informationen unter: www.meeting.wien.info

Bilder zum Mediengespräch sind auf b2b.wien.info abrufbar – direkter Link: https://b2b.wien.info/de/newsroom/tagungsbilanz-2025-1119830

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