Fashion Weekend am 25. und 26. April in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Mode, Macht und Medien: Noch bevor die Fortsetzung des Erfolgsblockbusters „Der Teufel trägt Prada“ am Donnerstag, dem 30. April 2026, in die österreichischen Kinos kommt, läuten ORF 1 und ORF ON mit mehr als zehn Stunden Dokus und topbesetzten Spielfilm-Highlights das Fashion-Weekend ein. Den Auftakt macht am Samstag, dem 25. April, ab 15.30 Uhr die vierteilige Doku-Premiere „Glamour & Drama“, die das goldene Zeitalter der High-Fashion von den 1990ern bis in die 2010er beleuchtet und das Bild „Hinter den Kulissen der Haute Couture“ zeigt. In ihrer mehrfach preisgekrönten Glanzrolle als Grande Dame des Modezirkus macht Meryl Streep in „Der Teufel trägt Prada“ (20.15 Uhr) Assistentin Anne Hathaway das Leben zur Hölle. Mit bester Unterhaltung made in Hollywood geht es um 22.05 Uhr weiter: „Man lernt nie aus“ heißt es für Robert De Niro, der Anne Hathaway als Praktikant in einem New Yorker Unternehmen, das eine Mode-Website betreut, zur Seite gestellt wird. Im Psychothriller „Last Night in Soho“ (ORF-Premiere, 0.00 Uhr) beginnt für eine angehende Modedesignerin (Thomasin McKenzie) eine Zeitreise in das London der 1960er Jahre, wo der glamouröse Schein schnell einem düsteren Alptraum weicht. Am Sonntag, dem 26. April, steht mit „House of Gucci“ (20.15 Uhr) Ridley Scotts international viel beachtetes und mit u. a. Lady Gaga, Adam Driver und Al Pacino topbesetztes Thriller-Drama nach wahren Begebenheiten auf dem Programm.

„Glamour & Drama: Hinter den Kulissen der Haute Couture“ (Samstag, 25. April; Regie: Regie Nick Green und Camilla Hall)

Kapitel 1 (15.30 Uhr)

Das goldene Zeitalter der High-Fashion von den 1990ern bis in die 2010er: Die elitäre Modewelt von Paris, Mailand, London und New York wird zum weltweiten Phänomen. Luxus-Imperatoren Bernard Arnault (LVMH) und François Pinault (Gucci Group) erobern mit Vogue-Ikone Anna Wintour die Modewelt. Junge Designer wie John Galliano, Marc Jacobs, Alexander McQueen und Tom Ford beleben verstaubte Traditionsmarken. Im ersten Teil übernimmt Bernard Arnault zunächst Dior, dann Givenchy und Louis Vuitton. Er holt John Galliano an Bord, der als gehyptes Punk-Talent mit seiner Couture bei Dior für Furore sorgt. Bei Givenchy folgt ihm 1997 Shooting-Star Alexander McQueen.

Kapitel 2 (16.15 Uhr)

Das Modehaus Gucci ist am Boden. Der ehemalige Eigentümer Maurizio Gucci ist ermordet worden. Da sorgt Tom Ford 1995 mit seiner Kollektion für Aufsehen. Mit CEO Domenico De Sole baut er die Traditionsmarke wieder auf. Bernard Arnault (LVMH) versucht, das Label über Aktienkäufe zu übernehmen. Da betritt François Pinault die Bühne und kauft das traditionsreiche Mode-Imperium Gucci – und eröffnet somit den Konkurrenzkampf. Bernard Arnault gewinnt unterdessen Marc Jacobs als jungen Designer für Louis Vuitton.

Kapitel 3 (17.05 Uhr)

François Pinault (Gucci Group) kauft YSL. Als Designer begeistert Tom Ford die Modewelt mit seinen Kollektionen. Yves Saint Laurent sieht jedoch sein Erbe verraten und hofft, dass Bernard Arnault (LVMH) die Marke übernimmt. Da kehrt Marc Jacobs nach seinem Entzug zurück. Mit neuem Schriftzug in knalligen Farben sorgt er für einen riesigen Hype. Alexander McQueen verfolgt indes geheime Pläne, mit seinem Label zur Gucci Group zu wechseln.

Kapitel 4 (17.55 Uhr)

High Fashion wird zur globalen Industrie. Alles wird mit Labels versehen. Der Abstieg der Designer beginnt. Während sich Tom Ford und De Sole als Eigentümer der Marke Gucci verstehen, sieht das Pinault (Gucci Group) anders und feuert Ford. Alexander McQueen zerbricht am Verlust eines Freundes und des immer härter werdenden Mode-Business. In seiner letzten Show klagt er die Umweltsünden der Modebranche an. Galliano versucht, dem Erfolgsdruck mit Alkohol und Drogen zu entkommen. Und Marc Jacobs verlässt YSL.

„Der Teufel trägt Prada 2“ in der Ö3-„Movie Minute“

Ö3-Filmexperte P. A. Straubinger bespricht am Donnerstag, dem 30. April, in der „Movie Minute“ im Ö3-Wecker den zweiten Teil von „Der Teufel trägt Prada“ und vergibt seine Empfehlungspunkte.