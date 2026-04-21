Margareten: Baustart für neuen Grätzltreffpunkt am Heinz-Jerabek-Platz

Wien (OTS) -

Die Bagger sind schon vor Ort: Die Fläche am sogenannten „Bräuhausspitz“ – wo Margaretenstraße und Bräuhausgasse aufeinandertreffen – wird umgestaltet. Die Vorgeschichte: Seit 2023 ist der Platz nach dem ehemaligen Bezirksrat Heinz Jerabek benannt, der sich für mehr Grün an dieser Ecke des Bezirks eingesetzt hat. Jetzt wird der Park am Heinz-Jerabek-Platz erweitert.

„Wir machen aus dem kleinen Beserlpark einen ,Beserlpark XXL‘. Der Platz soll zum Verweilen einladen und ein Grätzltreffpunkt für die Bewohner*innen werden“, erläuterte Bezirksvorsteher Michael Luxenberger bei einem Medientermin zum Start der Bauarbeiten. Ein Trinkbrunnen und Sitzgelegenheiten werden errichtet. Außerdem werden neue Sträucher gepflanzt – auf Wunsch der Bewohner*innen des benachbarten „neunerhauses“, so Luxenberger. Zusätzlich wird in der Mitte des Platzes ein Tisch zum „Mensch ärgere dich nicht“-Spielen aufgebaut. Eine Wellenbank und eine Wiegeliege, also eine Sitzbank zum Wippen, laden künftig zum Entspannen ein. Die Bauarbeiten dauern bis Ende Mai.

Im Herbst wird eine Parkspur mit Bäumen bepflanzt. Der kleine Platz Richtung Sankt-Johann-Gasse wird erweitert und begrünt, zwischen Gehsteig und Fahrbahn gibt es künftig keine Stufe mehr. Dadurch sind Fußgänger*innen hier in Zukunft bequemer unterwegs. (Schluss) mag