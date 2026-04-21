SPÖ-Seltenheim zu FPÖ-Vilimsky: „FPÖ betet Kriegs- und Teuerungstreiber Trump an und will Europa spalten“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Dienstag, scharfe Kritik an der FPÖ und EU-Abgeordnetem Vilimsky, der in einem Zeitungsinterview Trumps völkerrechtswidrigen Krieg verharmlost, mit dem der US-Präsident die Welt ins Chaos stürzt. „Wenn die FPÖ Kriegs- und Teuerungstreiber Trump für dessen ‚Mentalität eines Cowboys’ anhimmelt, ist Feuer am Dach. Trump pfeift aufs Völkerrecht, agiert völlig planlos und heizt mit seinem Krieg weltweit die Inflation stark an – zum Leidwesen der Pendler*innen, Familien und Betriebe“, so Seltenheim, der betont, dass die FPÖ immer auf der falschen Seite steht. „Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Es ist gut, dass uns die FPÖ in der Regierung erspart geblieben ist. Während die FPÖ spaltet und Chaos stiftet, arbeitet die SPÖ für die Menschen im Land. Wir tun alles, um die von Kickl-Vorbild Trump verursachte Teuerung zu dämpfen!“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Vilimskys Äußerungen belegen einmal mehr, dass die FPÖ unser Land isolieren und Europa spalten will. Wenn die FPÖ moniert, dass die EU in ‚außenpolitischen Fragen zerrissen‘ sei, dann liegt das an der zerstörerischen Politik der FPÖ und ihrer Freunde – von Orban über Le Pen bis zur AfD“, so Seltenheim, der betont, dass es ein geeintes und starkes Europa braucht, das gemeinsame Werte verteidigt: „Es muss wieder die Stärke des Rechts gelten und nicht das Recht des Stärkeren. Wir brauchen Frieden und Freiheit, Recht und Ordnung – und sicher keine Wild-West-Mentalität à la Trump und Kickl“, so Seltenheim. (Schluss) ls/lw