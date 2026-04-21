ARBÖ: „Vollgas am Red-Bull-Ring“ und „Stillstand an 2 Seen“ mit einer Prise Wochenend- und Ferienverkehr

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende wird laut ARBÖ-Informationsdienst von einem markanten Gegensatz geprägt. Während am Red Bull Ring die DTM mit dem Saisonauftakt für starken Verkehr sorgt, stehen rund um Attersee und Wörthersee beim autofreien Tag die Räder des motorisierten Verkehrs weitgehend still. Zusätzlich bringen die einwöchigen Maiferien in den Niederlanden und der Ausflugsverkehr ins Wochenende spürbar mehr Reiseverkehr Richtung Süden und in die Alpenregionen.

Von Freitag, 24.04., bis Sonntag, 26.04., startet die DTM am Red Bull Ring in Spielberg in die Saison 2026. Die beiden Hauptrennen finden am Samstag und Sonntag statt und gelten als Höhepunkte des Wochenendes. Mit dabei sind zahlreiche Hersteller wie Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes und Porsche. Insgesamt ist von einem vollen Starterfeld mit 21 Fahrzeugen und 12 Teams auszugehen. Um den Titel mitfahren wollen auch die beiden österreichischen Fahrer Lucas Auer und Thomas Preining. Ebenfalls mit dabei werden zehntausende Zuseherinnen und Zuseher am gesamten Rennwochenende sein.

Viele werden vor allem am Samstag und Sonntag mit dem eigenen Fahrzeug nach Spielberg anreisen. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist vor allem auf den Zufahrten über die Murtal Schnellstraße (S36) sowie im Raum Knittelfeld und Zeltweg sehr wahrscheinlich. Auch auf der Pyhrnautobahn (A9) rund um den Knoten St. Michael wird es zum Teil wesentlich länger dauern. Besonders am späten Vormittag und späteren Nachmittag ist mit den längsten Verzögerungen zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt eine möglichst frühe Anreise sowie die Nutzung der ausgeschilderten Parkflächen.

Zwtl.: Autofreie Tage am Attersee und Wörthersee bringen Sperren

Am Sonntag, 26.04., stehen gleich zwei große Regionen im Zeichen des Rad- und Skaterverkehrs.

Rund um den Attersee ist die gesamte Seeumrundung, also auch die Attersee Straße (B151) und die Seeleiten Straße (B152), zwischen 9:00 und 16:30 Uhr gesperrt. Die rund 48 Kilometer lange Strecke steht ausschließlich nicht motorisierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung.

Ebenfalls am Sonntag findet der autofreie Radler- und Skater-Erlebnistag rund um den Wörthersee statt. Die gesamte rund 44 Kilometer lange Strecke um den Wörthersee ist zwischen etwa 10:00 und 17:00 Uhr gesperrt. Absperrungen beginnen bereits ab den Morgenstunden. Unter anderem für den motorisierten Individualverkehr unpassierbar sind in Klagenfurt der Südring und der Bereich Minimundus, die Kärntner Straße (B83) zwischen Velden und Klagenfurt/Minimundus sowie die Wörthersee Landesstraße (L96). Ebenfalls gesperrt sind die Autobahnauffahrt und -abfahrt Velden/Ost in beiden Richtungen sowie die Abfahrt Krumpendorf/West in Richtung Wien auf der Südautobahn (A2). „Die Auf- und Abfahrten Velden-West, Pörtschach-Ost, Pörtschach-West, Krumpendorf-West Richtung Villach, Klagenfurt Minimundus und Klagenfurt-West auf der Südautobahn (A2) bleiben den gesamten Sonntag offen“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Sowohl rund um den Attersee als auch um den Wörthersee ist mit großräumigen Umleitungen, Verzögerungen und starkem Ausflugsverkehr zu rechnen. Wer nicht direkt an den Veranstaltungen teilnimmt, sollte die Bereiche möglichst meiden oder frühzeitig ausweichen.

Zwtl.: Maiferien in den Niederlanden und Wochenendverkehr bringen zusätzliche Verzögerungen

Zusätzlich zum heimischen Wochenendverkehr sorgen die einwöchigen Maiferien in den Niederlanden für einen spürbaren Anstieg des Reiseverkehrs Richtung Süden. Viele der rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner nutzen die schulfreie Zeit für Aufenthalte in Österreich, insbesondere in den Alpenregionen.

Dadurch ist vor allem auf den klassischen Transitrouten mit mehr Verkehr zu rechnen. Laut ARBÖ-Erfahrungen sind besonders die Westautobahn (A1) bei Salzburg, die Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck, die Brennerautobahn (A13) vor der Baustelle bei der Luegbrücke sowie teilweise die Tauernautobahn (A10) betroffen. Auch auf der Fernpass-Straße (B179) und auf den Zufahrtsstraßen zu den noch offenen Skigebieten kann es zeitweise länger dauern.

„Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte vor allem rund um den Red Bull Ring sowie am Sonntag in den Regionen Attersee und Wörthersee deutlich mehr Zeit einplanen. Durch die Maiferien in den Niederlanden ist auch auf den Transitrouten mit zusätzlichem Verkehr zu rechnen. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline 050/123-123“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

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