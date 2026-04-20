SPÖ-Manninger: Fortbestand der Beratungsstelle ZARA sichern!

Wien (OTS) -

„Die Beratungs- und Antidiskriminierungsstelle ZARA leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Bekämpfung digitaler Gewalt und im Kampf gegen Rassismus. Diese wichtige Arbeit muss unbedingt fortgesetzt werden“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger.

„Hass im Netz nimmt zu. Digitale Gewalt trifft vor allem Frauen“, so Manninger. Die Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ verweist auf den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt. „Der Schutz vor Gewalt, offline wie online, hat oberste Priorität. Dazu haben sich alle Mitglieder der Bundesregierung bekannt!", so Manninger.

„ZARA dokumentiert Vorfälle von Rassismus und Hass im Netz und leistet täglich wichtig Arbeit zur Unterstützung der Betroffenen. Volle Solidarität mit den Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle!“, so Manninger. (Schluss) eb/lw