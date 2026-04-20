  • 20.04.2026, 13:48:03
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AVISO: Mittwoch 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien mit Stefan Berger und Reinhold Maier zur Sicherheit in Wien

Wien (OTS) - 

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger

AUF-Polizei Vorsitzender NAbg. Reinhold Maier

Thema: Neue Zahlen zeigen: Weniger Polizisten, mehr Kriminalität – Wien rutscht in den Sicherheitsnotstand

Wann: Mittwoch, 22. April 2026, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

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