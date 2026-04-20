AVISO: Mittwoch 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien mit Stefan Berger und Reinhold Maier zur Sicherheit in Wien

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer:

FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger

AUF-Polizei Vorsitzender NAbg. Reinhold Maier

Thema: Neue Zahlen zeigen: Weniger Polizisten, mehr Kriminalität – Wien rutscht in den Sicherheitsnotstand

Wann: Mittwoch, 22. April 2026, 10.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452