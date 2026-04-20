- 20.04.2026, 13:48:03
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AVISO: Mittwoch 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien mit Stefan Berger und Reinhold Maier zur Sicherheit in Wien
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger
AUF-Polizei Vorsitzender NAbg. Reinhold Maier
Thema: Neue Zahlen zeigen: Weniger Polizisten, mehr Kriminalität – Wien rutscht in den Sicherheitsnotstand
Wann: Mittwoch, 22. April 2026, 10.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]
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