Future Fit Festival macht Wien erneut zur Hauptstadt der Zukunftsberufe

Wien (OTS) -

Am 18. Mai ist es so weit: Das Future Fit Festival startet in die nächste Runde und tourt bis zum 15. Juni in vier Etappen durch ganz Wien. In den vier Wochen können Wiener*innen im Alter von 18 bis 65 Jahren Berufe erleben und Einblicke in spannende Arbeitswelten erhalten. Der Schwerpunkt liegt auf den Zukunftsfeldern Technik und Digitalisierung, Klima und Nachhaltigkeit sowie Gesundheit und Soziales. Es stehen 65 kostenlose Veranstaltungen mit 190 Partner*innen am Programm. Damit wird Wien erneut zur Hauptstadt der Zukunftsberufe. Bereits 2025 haben 28.600 Interessierte das Future Fit Festival zum größten Bildungsfestival Europas gemacht.

Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak betont: „Wien zeigt, dass konsequente Arbeitsmarktpolitik wirkt: Trotz der herausfordernden Lage wächst die Beschäftigung bereits das fünfte Jahr in Folge, und wir bringen mehr Menschen nachhaltig in Jobs. Wien ist eines der wenigen Bundesländer mit einem Rückgang bei Menschen ohne Beschäftigung. Das ist das Ergebnis einer aktiven, sozial ausgewogenen und zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik. Das Future Fit Festival ist damit nicht nur ein Informationsangebot, sondern ein echtes Erlebnis, das inspiriert und Chancen sichtbar macht.“

Maria In der Maur-Koenne, waff-Vorstandsmitglied und NEOS-Sprecherin für Arbeit, Medien und Transparenz, ergänzt: „Das Future Fit Festival zeigt, wie viel Wien für junge Menschen tut. Es geht nicht nur darum, sie in Beschäftigung zu bringen, sondern ihre Stärken und Interessen zu finden und ihnen direkt die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben. Als Rechtsanwältin komme ich ja eher aus einem Berufsfeld, das einen klar regulierten Weg für den Berufseinstieg vorsieht – aber als Stadt Wien wollen wir auch unkonventionelle Wege gehen, damit Jugendliche ihre Leidenschaft finden.“

Vor Ort und noch näher an den Menschen

In diesem Jahr tourt das Future Fit Festival in vier Etappen durch Wien und der waff bietet seine Beratungen direkt in den Grätzln an.

Tour-Etappe 1 von 18. – 24. Mai: Bezirke 3, 10, 11, 12, 23

Tour-Etappe 2 von 25. – 31. Mai: Bezirke 21, 22

Tour-Etappe 3 von 1. – 7. Juni: Bezirke 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Tour-Etappe 4 von 8. – 15. Juni: Bezirke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20

Berufsorientierung am Puls der Zeit: die waff Gaming Challenge

Jugendliche bis 25 Jahre können beim Gamen populärer Spiele ihre Zukunfts-Skills unter Beweis stellen, die gerade in MINT-Ausbildungen und digitalen Berufen gefragt sind. Mit diesem neuen Berufsorientierungsformat werden junge Leute mit hohen digitalen Kompetenzen rund um Reaktionsfähigkeit, Problemlösung, Teamarbeit und Strategie erreicht, die im Bildungssystem nicht sichtbar werden. Details zur Teilnahme gibt es unter https://www.waff.at/gamechallenge.

Persönliches Erleben und Eintauchen bei den Flagship-Events

Neben vielen spannenden Vor-Ort-Events der zahlreichen Partner*innen bietet das Festival auch große themenspezifische Info-Events und -Messen, die die Angebote des waff und seiner Partner*innen bündeln.

Female First: Frauen-Beruf-Chancen

Zeit: 27. Mai 2026, 11 bis 19 Uhr

Ort: Ariana, Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien

Frauen werden ermutigt, neue berufliche Perspektiven zu entdecken und ihre Potenziale besser zu nutzen. Unternehmen, Expertinnen und Role Models zeigen Karrierewege auf und machen sichtbar, welche Chancen diese Branchen bieten. Vor Ort werden praxisnahe Workshops, persönliches Coaching und professionelle Bewerbungsfotos angeboten. Plus: ganztägige Kinderbetreuung vor Ort.

Code your Career: Dein Weg in IT und Digitalisierung

Zeit: 3. Juni 2026, 15 bis 19 Uhr

Ort: Technisches Museum Wien, Mariahilferstraße 212, 1140 Wien

Die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz verändern die Arbeitswelt rasant und schaffen neue Jobs und Anforderungen. Die Infomesse zeigt berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in zukunftsorientierten IT-Berufen auf. Beim Future-Skills-Check an den Aktivstationen werden die eigenen Kompetenzen ermittelt.

Wien Care: Starte deine Zukunft im Pflege- und Sozialbereich

Zeit: 9. Juni 2026, 14 bis 19 Uhr,

Ort: Brotfabrik Wien, Absberggasse 27, 1100 Wien

Die Wien Care ist eine interaktive Bewerbungsmesse, die Informationen zu Berufen, Aus- und Weiterbildungen sowie Unterstützungsmöglichkeiten auf dem Weg in die Pflege, Elementar- und Sozialpädagogik bietet.

Future Unlocked: Dein Start ins Berufsleben

Zeit: 15. Juni 2026, 10 bis 17 Uhr

Ort: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Future Unlocked ist das Job- und Ausbildungs-Event für junge Wiener*innen im Alter von 18 bis 24 Jahren. Praxisnahe Tipps für Bewerbungen und Weiterbildungen sowie der direkte Kontakt zu 25 attraktiven Arbeitgeber*innen schaffen konkrete Perspektiven.

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović abschließend: „Das Future Fit Festival zeigt die Vielfalt zukunftsfähiger beruflicher Entwicklungswege. Im Hintergrund steht der waff mit dem gesamten Angebot an Beratung und Förderung für Aus- und Weiterbildung, damit berufliche Weiterentwicklung Realität werden kann.“

Das gesamte Programm des Future Fit Festivals und alle Informationen zu den Events gibt es unter: www.futurefitfestival.at

Zur Programmpräsentation des Future Fit Festivals stehen unter https://presse.wien.gv.at/presse/bilder Fotos zum Download bereit.