SPÖ-Schatz: Lohntransparenz ist eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft

Wien (OTS) -

SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz unterstreicht die zentrale Bedeutung der EU-Lohntransparenzrichtlinie für Österreich: „Faire Löhne sind eine Frage der Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Vernunft. Gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit muss endlich Realität werden.“ Denn noch immer liegt der Gender Pay Gap in Österreich auf einem viel zu hohen Niveau. „Frauen leisten tagtäglich genauso viel wie Männer. Trotzdem verdienen sie deutlich weniger. Diese Ungleichheit ist nicht hinnehmbar und muss endlich überwunden werden“, so Schatz. ****

Die EU-Richtlinie zur Lohntransparenz ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Fairness und echter Gleichstellung am Arbeitsmarkt. „Nur wenn sichtbar wird, wo Ungleichheiten bestehen, können diese auch beseitigt werden“, betont Schatz.

Zugleich hebt die SPÖ-Frauensprecherin hervor, dass faire Bezahlung allen zugutekommt: „Gerechte Löhne stärken die Kaufkraft und damit unsere Wirtschaft. Sie ermöglichen es Frauen, ihre Qualifikationen voll einzubringen, und helfen Unternehmen, dringend benötigte Fachkräfte zu sichern. Gleichstellung ist damit nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein Gewinn für den gesamten Standort.“ Abschließend betont Schatz: „Die Umsetzung der Richtlinie ist nicht nur eine europäische Verpflichtung, sondern auch klar im Regierungsprogramm verankert. Jetzt geht es darum, diesen wichtigen Schritt konsequent zu setzen.“ (Schluss) eg/bj