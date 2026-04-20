  • 20.04.2026, 10:15:02
  • /
  • OTS0047

FPÖ – Döbling/Eischer: Döbling darf nicht zum nächsten Sicherheitsbrennpunkt werden

Wien (OTS) - 

Die Sicherheitslage im 19. Bezirk spitzt sich zunehmend zu. Immer häufiger kommt es in Parks und öffentlichen Anlagen zu Kriminalitätsdelikten durch Jugendbanden, die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung massiv beeinträchtigen. Viele Döblinger berichten, dass sie sich in ihrem eigenen Bezirk längst nicht mehr sicher fühlen. Besonders rund um den Bahnhof Heiligenstadt häufen sich Übergriffe und Raubdelikte durch Jugendliche, wie zuletzt ein Fall im März, wo eine Gruppe Jugendlicher zwei junge Burschen verprügelt und ausgeraubt haben, gezeigt hat.

Die FPÖ Döbling schlägt daher Alarm und fordert rasches Handeln. In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung haben die Freiheitlichen einen Sicherheitsgipfel für den Bezirk verlangt. Dieser wurde von ÖVP-Bezirksvorsteher Daniel Resch zwar zugesagt, doch nun müsse dieser Ankündigung auch endlich Taten folgen.

Der freiheitliche Klubobmann in Döbling Michel Eischer stellt klar: „Die Situation ist nicht länger hinnehmbar. Unsere Parks und öffentlichen Plätze dürfen nicht zu Angsträumen verkommen. Es reicht nicht, Probleme schönzureden oder auf die lange Bank zu schieben, wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen und einen rasch einberufenen Sicherheitsgipfel.“

Neben der Bezirkspolitik sieht die FPÖ auch den Innenminister in der Pflicht: „Die zunehmende Jugendkriminalität ist kein lokales Randphänomen, sondern Ausdruck einer verfehlten Sicherheits- und Integrationspolitik auf Bundesebene. ÖVP-Innenminister Karner ist gefordert, endlich durchzugreifen, bevor Döbling zum nächsten Sicherheitsbrennpunkt Wiens wird.“

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright