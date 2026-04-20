AVISO: Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche am 21. April im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 21. April 2026, um 11.15 Uhr laden Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu einem Expertinnen- und Experten-Roundtable zum Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ins Bundeskanzleramt.

Vor dem Roundtable finden Doorsteps statt. Anschließend wird es die Möglichkeit für einen kurzen Kameraschwenk geben.

Termine für Medien:

11.15 Uhr

DOORSTEPS (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

anschl.

KAMERASCHWENK

Ort: Marmorecksalon, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.45 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).