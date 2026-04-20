- 20.04.2026, 09:05:02
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AVISO: Roundtable zum Social-Media-Verbot für Jugendliche am 21. April im Bundeskanzleramt
Am Dienstag, den 21. April 2026, um 11.15 Uhr laden Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll und Bildungsminister Christoph Wiederkehr zu einem Expertinnen- und Experten-Roundtable zum Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche ins Bundeskanzleramt.
Vor dem Roundtable finden Doorsteps statt. Anschließend wird es die Möglichkeit für einen kurzen Kameraschwenk geben.
Termine für Medien:
11.15 Uhr
DOORSTEPS (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
anschl.
KAMERASCHWENK
Ort: Marmorecksalon, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 10.45 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
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