Feierliche Eröffnung des neuen Spielplatzes in Auersthal

St. Pölten (OTS) -

In Auersthal wurde kürzlich im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister der neu gestaltete Spielplatz feierlich eröffnet, die betonte „Platz, Raum und Freude am Spielen sind zentrale Bausteine für eine gesunde Entwicklung. Kinder brauchen Orte zum freien Bewegen und Austoben, um ihre natürliche Energie auszuleben und die körperliche wie geistige Entwicklung zu fördern. Daher freue ich mich sehr, dass wir diesen neu gestalteten Spielplatz den Kindern nun offiziell übergeben dürfen.“

Im Rahmen des Beratungsprogramms „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ der Familienland Niederösterreich GmbH, die den Spielplatz gemeinsam mit der Gemeinde und den Bürgerinnen und Bürgern geplant hat, wurden auch die Jüngsten der Gemeinde aktiv in die Planung und Umsetzung in Form von Mitbeteiligungsprojekten und Pflanzwerkstätten einbezogen. „So erfolgte die Planung und Umsetzung des neuen Spielplatzes bewusst als partizipativer, demokratischer Prozess, in den Kinder und Jugendliche aktiv eingebunden waren. Im Rahmen von Planungs- und Pflanzwerkstätten erhielten sie die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen, mitzuentscheiden und bei der konkreten Umsetzung mitzuwirken“, führte Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, aus.

Dabei blieb beim Spielplatz der Bestand aus ökologischen und ökonomischen Gründen weitgehend erhalten und wurde sinnvoll ergänzt. Es entstanden eine Rutsche am Hang mit Sonnensegel beziehungsweise einem Schattenbaum, ein Balancierparcours sowie ein großer Sand- und Wasserspielbereich. Ergänzt wurde die Anlage außerdem durch ein Klettersechseck mit anspruchsvollen Seil- und Balanceelementen, eine Erwachsenen-Kind-Schaukel, die gemeinsames Schwingen ermöglicht, eine Seilbahn und eine überhohe Schaukel. Darüber hinaus wurden ein Wackelband beziehungsweise Gurtsteg sowie ein Karussell integriert. Die gemeinsam mit den Kindern im Rahmen einer Pflanzaktion gesetzten Bäume und Hecken strukturieren den Spielbereich und sorgen künftig für zusätzliche Beschattung.

Die Spielplatzlandkarte in der Familienland-App präsentiert übersichtlich die in Zusammenarbeit mit der Familienland Niederösterreich GmbH gestalteten Bewegungsfreiräume in Niederösterreich. „Ein Spielplatz belebt den Ort – er wird zum Treffpunkt für alle Generationen und stärkt das soziale Miteinander. Spielplätze sind Orte, an denen Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene sich verabreden, gemeinsam spielen und Neues ausprobieren. So wünsche ich allen Nutzerinnen und Nutzern viel Vergnügen mit dem neuen Spielplatz“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister. Informationen zum Beratungsprogramm sowie zu den Projekten der Familienland*Spielräume befinden sich auf www.familienland.at

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail [email protected], oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail [email protected], www.familienland.at