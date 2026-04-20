  • 20.04.2026, 08:25:03
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  • OTS0012

Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

77 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 19. April 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Leichtmotorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18. April 2026, im Bezirk Amstetten, Niederösterreich, bei dem die oben erwähnte Leichtmotorrad-Lenkerin getötet wurde. Eine 25-jährige Pkw-Lenkerin wollte an einer Kreuzung links abbiegen und übersah die entgegenkommende 61-jährige Leichtmotorrad-Lenkerin. Die 61-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Wochenende verunglückte einer der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Jeweils eine Person kam in der Vorwoche auf einer Schnellstraße, einer Landesstraße L und einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und einer in Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit. Ein tödlicher Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 19. April 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 77 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 89 und 2024 72.

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