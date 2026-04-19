Vienna City Marathon: Erster Platz für Polizeisport-Team bei gemischter Staffel

Wien (OTS) -

Der Polizei-Spitzensport streifte beim heutigen Vienna City Marathon im Bewerb der gemischten Staffel einen weiteren Erfolg ein: Die multidisziplinäre Laufgruppe 1, bestehend aus Lauf-Routinier Mario Bauernfeind (Laufen, 15,5 Kilometer), Philip Pertl (Triathlon, 8,6 Kilometer), Teresa Stadlober (Langlauf, 6,7 Kilometer) und Julia Hauser (Triathlon, 11,4 Kilometer), konnte mit einer Zeit von 2:22:24 die Goldmedaille erstreiten.

Die zweite Polizeisport-Staffel, bestehend aus Franz Rehrl (Nordische Kombination, 15,5 Kilometer), Lara Tiefenthaler (Rudern, 8,6 Kilometer), Adam Kappacher (Skicross, 6,7 Kilometer) und Martin Fritz (Nordische Kombination, 11,4 Kilometer), erreichte mit einer Zeit von 3:04:26 Platz 11.

„Der Staffellauf ist Sinnbild für unseren Polizei-Spitzensport: Zusammenhalt und Teamwork quer über die Disziplinen führen zum Erfolg“, sagte Günther Marek, Gruppenleiter und Spitzensport-Chef im Innenministerium. „Ich gratuliere unseren beiden Teams für diese starken Platzierungen, besonders natürlich unserem Sieger-Team am Podest.“

Spitzensport im Innenministerium

Der Spitzensport der Polizei im Innenministerium vereint leistungsorientierte Athletinnen und Athleten mit dem Dienst für die öffentliche Sicherheit und schafft damit eine nachhaltige Verbindung zwischen Sportförderung und staatlicher Verantwortung. Durch gezielte Unterstützung in Training, Infrastruktur und dualer Karriereplanung ermöglicht das Programm Spitzenleistungen auf nationaler und internationaler Ebene, während gleichzeitig Werte wie Disziplin, Teamgeist und Einsatzbereitschaft gestärkt werden. Das Innenministerium positioniert sich damit nicht nur als verlässlicher Arbeitgeber, sondern auch als aktiver Förderer des Leistungssports und Repräsentant Österreichs bei Großereignissen.