START-Ateliers der Stadt Wien fördern junge Kunst

Wien (OTS) -

Auf einer Gesamtfläche von 335 m² bieten die START-Ateliers der Stadt Wien großzügige, kostenfreie Arbeitsplätze in einem gemeinsamen Atelier in Mariahilf. Pro Förderperiode werden Miet- und Betriebskosten für die Dauer von zwei Jahren von der Stadt Wien Kultur (MA 7) übernommen.

Die START-Ateliers bestehen seit 2021 und richten sich an Absolvent*innen der beiden Wiener Kunstuniversitäten (Universität für angewandte Kunst und Akademie der bildenden Künste). 2023 konnte diese Förderschiene um zwei weitere Plätze erweitert werden. Seit März 2025 profitieren insgesamt sechs Fördernehmer*innen von dem Angebot. Die aktuellen Nutzer*innen der START-Ateliers sind: Vik Bayer, Emma Hummerhielm Carlén, Luise Müller, Aaron Amar Bhamra, Gabriel Huth und Ida Kammerloch. Die Plätze wurden nach Empfehlung eines unabhängigen Fachbeirats vergeben.

Das Angebot der Stadt Wien Kultur (MA 7) erleichtert jungen Künstler*innen den Einstieg ins Kunstschaffen

„Kunst braucht Raum und fixe Orte, in denen künstlerische Arbeit wachsen und experimentell weiterentwickelt werden kann. Im Rahmen der Raumoffensive schafft die Stadt Wien daher kontinuierlich verlässliche räumliche Bedingungen für Künstler*innen. Ich freue mich, dass die START-Ateliers sechs jungen Künstler*innen den Einstieg in das professionelle Arbeiten erleichtern und zugleich Austausch, Kollaboration und Vernetzung ermöglichen, die aktiv genutzt werden,“ so Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft.

„Mit den kostenlosen Atelierplätzen ermöglichen wir jungen Künstler*innen ein Sprungbrett in ihre professionelle Laufbahn. Die anhaltend positive Rückmeldung der Nutzer*innen im mittlerweile dritten Durchgang zeigt deutlich, wie wertvoll ein gut ausgestattetes Umfeld ist, um nach der Universität eigene Projekte zu entwickeln, neue Kontakte zu knüpfen und eigene Präsentationsformate auszuprobieren. Die fortlaufende Erschließung zusätzlicher Räume für künstlerisches Arbeiten bleibt daher – gerade in einer wachsenden Stadt – ein zentraler Pfeiler der Kulturförderung", ergänzt Patricio Canete-Schreger, Leiter der Kulturabteilung.

Über den START-Atelier Besuch

Nach einer intensiven Eingewöhnungsphase in den Ateliers der Stadt nutzten Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, und Patricio Canete-Schreger, Leiter der Kulturabteilung, die Gelegenheit, die START-Ateliers zu besuchen. Vor Ort gewährten die Künstler*innen Einblicke in ihre Arbeitsräume, laufenden Arbeiten und Pläne für die künstlerische Zukunft.

Die großzügige Raumaufteilung der START-Ateliers ermöglicht vielseitige Nutzung

Kurator*innen und Sammler*innen können empfangen, Atelierrundgänge organisiert und kollaborative Projekte initiiert werden. Die START-Ateliers unterstützen junge Absolvent*innen darin, ihr künstlerisches Selbstbewusstsein zu stärken und sich in der lokalen und überregionalen Kunstszene zu etablieren.

Hinweis zur Bewerbung: Die nächste Einreichfrist für die Nutzung der Atelierplätze ab März 2027 läuft vom 1. Juli bis 31. Juli 2026. Alle Informationen zur Einreichung finden Sie unter Bewerbung um ein START-Atelier - Antrag - Stadt Wien.

Bildmaterial:

Aktuell - Presse-Service und auf Anfrage