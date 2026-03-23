  • 23.03.2026, 11:59:32
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„Superkräfte – Zwischen Genie und Alltag“: Hanno Settele in „Dok 1“ auf der Suche nach der Superkraft

Am 25. März um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Fliegen wie Superman, so stark sein wie Hulk – wer hat nicht schon einmal davon geträumt, übernatürliche Kräfte zu besitzen? In der Regel sind solche Fähigkeiten Comic-Helden oder unserer Phantasie vorbehalten, doch es gibt auch in der Realität Menschen, die mit außergewöhnlichen Talenten und Eigenschaften aus der Norm fallen. Hanno Settele trifft in der aktuellen „Dok 1“-Ausgabe „Superkräfte – Zwischen Genie und Alltag“ am Mittwoch, dem 25. März 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf echte Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes „besonders“ sind:

Wie ist es zum Beispiel möglich, seinen Körper so abzuhärten, dass man mit bloßen Händen Steine und Kokosnüsse spalten kann? Der Yamabushi-Mönch Christian Grübl hat durch jahrelanges hartes Training und Meditation diese Fähigkeiten erlangt und darüber hinaus auch eine neue Bewusstseinsebene erreicht. Außerdem begegnet Hanno Settele Juan Ruiz: Er ist von Geburt an blind, hat aber gelernt, seine unmittelbare Umgebung durch Schallwellen zu erfassen. Im Laufe der Zeit hat er seine Superkraft soweit perfektioniert, dass er nicht einmal davor zurückschreckt, die Welt alleine zu bereisen, Rad zu fahren oder auf Skiern den Berg herunterzuwedeln.

Wie ein absolutes Gehör den Musikgenuss verändern kann, weiß Franz Fellinger, der nicht nur jeden Ton perfekt trifft und identifiziert, sondern dazu auch noch Musikstücke in Farben wahrnehmen kann, wenn er das möchte.

Hanno Settele begegnet auf seiner Reise auch ganz eigenwilligen Superkräften wie etwa beim Speedpuzzeln oder Menschen, die die Fähigkeit haben, sich beliebig viele Begriffe oder Zahlen zu merken. Was wurde davon in die Wiege gelegt? Wie viel kann man durch Disziplin antrainieren?

Ist es wirklich nur super, Superkräfte zu haben? Werden wir alle in der Zukunft – durch technische Hilfsmittel oder Eingriffe in unser Erbgut – Superkräfte erlangen können, die uns heute noch wie Science-Fiction erscheinen? Hanno Settele begibt sich auf der Suche nach der Superkraft.

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