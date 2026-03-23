  • 23.03.2026, 11:21:04
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Vorschau auf die 10. Sitzung des Wiener Landtags

Wien (OTS) - 

Morgen, Dienstag, 24. März, findet im Rathaus die 10. Sitzung des Wiener Landtags statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderen zu folgenden Themen: Auswirkungen des Stabilitätspakts auf Investitionsprogramme; Photovoltaik-Förderung im Ökostrombeirat; Ressourcen in der ambulanten Betreuung; Fischbestand in der Unteren Lobau; Flüchtlinge in den Pensionistenwohnheimen.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von den NEOS eingebracht und lautet: „Das Land Wien als europäischer Forschungs- und Innovationsstandort: Wir stärken Wissenschaft, Talente und Zukunftschancen“.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte der Volksanwaltschaft, die Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über den Stabilitätspakt 2025 sowie der Bericht über die im zweiten Halbjahr 2025 abgeschlossenen Petitionen. Außerdem wird Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál eine Abschiedsrede halten. Sie scheidet nach der nächsten Gemeinderatssitzung aus dem Stadtsenat aus.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red

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