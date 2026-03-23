„Vienna Gold Noise“: Hörbares Wiener Gold hilft beim Einschlafen

Wien (OTS) -

Der WienTourismus macht mit seinem neuen Sound-Produkt Gold hörbar und bringt den Glanz der Stadt in die Schlafzimmer seiner Gäste wie auch der Wiener:innen. „Vienna Gold Noise“ ist ein atmosphärisches Goldrauschen, veredelt durch die Stimmen der Wiener Sängerknaben und Wiener Chormädchen, das beim Einschlafen unterstützen soll. Die fünfminütigen Schlaf-Tracks sind ab sofort verfügbar: für Besucher:innen in den Zimmern und Suiten der Wiener Luxushotellerie, in den ÖBB Nightjets, ab Juni im Bordunterhaltungssystem auf Langstreckenflügen der Austrian Airlines sowie als Playlist auf Spotify.

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Der WienTourismus greift den internationalen Trend rund um Schlaf- und Relaxsounds auf und hat seinen eigenen Entspannungssound kreiert. Im Gegensatz zur bekannten „White Noise“, einem algorithmisch generierten weißen Hintergrundrauschen, ist „Vienna Gold Noise“ ein warmer und menschlich performter Sound: Die Goldschattierungen ikonischer Wiener Wahrzeichen aus Musik, Kunst, Architektur und imperialem Erbe wurden spektral vermessen, in hörbare Sounds übersetzt und mit dem Summen der Wiener Sängerknaben und der Wiener Chormädchen zu vier Schlaf-Tracks arrangiert. Hörbar gemacht wurde so das Gold im Teesalon der Wiener Staatsoper, Gustav Klimts Kuss, die Reichskrone in der Schatzkammer und Elemente der Otto Wagner Kirche am Steinhof.

Norbert Kettner, Geschäftsführer WienTourismus

„Mit ,Vienna Gold Noise‘ schaffen wir ein besonderes Klangerlebnis, das unsere Gäste schon auf ihrer Anreise, aber auch während ihres Aufenthalts in Wien begleitet. Die Wiener Luxushotellerie ist dabei ein zentraler Partner: Sie integriert das neue Sound-Erlebnis in digitale Gästemappen, Entertainmentsysteme sowie über individuelle Turndown-Karten direkt in den Aufenthalt der Besucher:innen. Ganz im Sinne unserer Visitor Economy Strategie, in der wir gezielt jene Luxusgäste ansprechen, die zu unseren Wunschgästen zählen. Mit großer Begeisterung haben auch unsere langjährigen Mobilitätspartner ÖBB und Austrian Airlines ,Vienna Gold Noise’ in ihre Bordsysteme aufgenommen.“

Wiener Gold wird hörbar

Licht hat höhere Frequenzen als hörbarer Ton – man kann es sehen, aber nicht hören. Die Forschungsgruppe „Novel Electronic Materials and Concepts“ der Technischen Universität Wien hat deshalb Gold ausgewählter Wiener Wahrzeichen spektral vermessen, um die spezifische Farbnuance und Schattierung präzise zu bestimmen. Dabei wurden die Goldreflexionen in Hertz, einer Einheit für Frequenz, die sowohl bei Schall als auch bei elektromagnetischen Wellen verwendet wird, erfasst. Walter Werzowa, Professor der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst und Gründer von HealthTunes, nutzte diese Messdaten, um die Lichtfrequenzen in hörbare Audiofrequenzen zu modulieren: Das passiert durch Oktavierung, also wiederholtes Halbieren der Lichtfrequenz, bis diese in einem hörbaren Bereich ist. Diese Technik nennt sich Data Sonification, die Umwandlung von Daten in Klänge, und wird in der Astronomie genutzt, um Licht aus fernen Sternen in hörbare Töne zu konvertieren oder in der Medizin bei der Messung von Hirnaktivität (EEG).

Wiener Sängerknaben und Chormädchen sagen „gut‘ Nacht“

Die hörbaren Frequenzen wurden mit speziellen binauralen Beats - akustischen Wahrnehmungen, die helfen, Entspannung zu unterstützen und laut Studien schlaffördernde Effekte haben - kombiniert. Ergänzt wurden biophile Klänge, also Geräusche aus der Natur, die eine beruhigende Wirkung haben und das weltweit bekannte Wiegenlied („Guten Abend, gut‘ Nacht“) von Johannes Brahms – entschleunigt und summend performt von den Wiener Sängerknaben und Wiener Chormädchen. Mit vereinzeltem tiefem Atmen und leisem, ansteckendem Gähnen entsteht eine zusätzliche menschliche Wärme in den vier verschiedenen Schlaf-Tracks des WienTourismus.

Einschlafhilfe quer durch die Visitor Economy

„Vienna Gold Noise“ ist ab sofort auf Spotify verfügbar und findet darüber hinaus breite Anwendung in der Wiener Luxushotellerie, integriert im Gästeerlebnis folgender Häuser: Almanac Palais Vienna, The Amauris Vienna, Hotel Imperial, Hotel Sacher, Park Hyatt Vienna, Anantara Palais Hansen Vienna Hotel, Hotel Mandarin Oriental, The Ritz-Carlton, Rosewood Vienna sowie das Hotel Sans Souci Wien. Je nach Hotel ist „Vienna Gold Noise“ über das Entertainment- und TV-System im Zimmer bzw. der Suite, die digitale Gästemappe oder den Turndown-Service – den Abendgruß des Hotels – abrufbar. Auch die langjährigen Mobilitätspartner Austrian Airlines und ÖBB sind mit an Bord. Bei den ÖBB ist „Vienna Gold Noise“ in das Onboard Railnet Portal aller Nightjets integriert und mittels QR-Code verfügbar, während es bei Austrian Airlines ab Juni im Langstrecken-Bordunterhaltungssystem abrufbar sein wird.

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