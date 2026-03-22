Ostern mit den ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4: „Before Midnight“, „Walek wandert“, „FM4 Frühlingshits 3000“ u. v. m.

Wien (OTS) -

Von Literatur über Musik bis hin zu Hörer:innenwünschen – das alles bieten die Osterprogramme von Ö1, Ö3 und FM4.

Am Palmsonntag, den 29. März spricht Gabriele Eder-Cakl, Direktorin des österreichischen Pastoralinstituts, im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) über die Kartage und Ostern, „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) berichtet u. a. über die symbolreiche Geschichte des ersten Palmsonntags. Das Klassik-Wunschkonzert „Tolle Titel – starke Stücke“ steht am Palmsonntag (29.3.) und am Ostersonntag (5.4.) jeweils ab 13.10 Uhr auf dem Programm von Ö1.

In der Karwoche spricht Br. Thomas Hessler OSB, Leiter des Europaklosters Gut Aich und Künstler, in den „Gedanken für den Tag“ über „Zwischen Kreuz und neuem Morgen“ – von Montag, den 30. März bis Samstag, den 4. April jeweils um 6.57 Uhr. Lieblingsmusik ausgewählt und präsentiert von Michael Köhlmeier ist in der Karwoche in „Before Midnight“ zu hören von Montag, den 30. März bis Donnerstag, den 2. April jeweils ab 23.03 Uhr. „Im Fokus – Religion und Ethik“ (16.05 Uhr) berichtet am Mittwoch, den 1. April unter dem Titel „Glauben nach dem Krieg – Stimmen der Versöhnung in Kolumbien“ über Glauben als Werkzeug der Heilung – ein Konzept, das spirituell und zugleich zutiefst politisch ist.

Am Gründonnerstag, den 2. April sind in „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) u. a. Francis Poulencs „Sept Répons des Ténèbres“ zu hören, in denen er etwa Ostertexte zum Gründonnerstag vertonte. Zu Beginn des österlichen Triduums befasst sich der evangelische Theologe und Pfarrer der Lutherischen Stadtkirche in Wien Johannes Modeß in „Betrifft: Ostern“ (18.50 Uhr) mit „Die Demokratisierung des Lichts – Ostern bedeutet Hoffnung für alle“. Am Karfreitag, den 3. April ist ab 19.30 Uhr eine Aufnahme von den „Osterfestspielen Tirol 2025“ zu hören: Jan Dismas Zelenkas Oratorium „Gesu al Calvario“ wird interpretiert vom Collegium 1704 und dem Collegium Vocale 1704 unter dem Dirigat von Vaclav Luks. Weiters wirken Benno Schachtner und Yuriy Mynenko (Countertenor), Roberta Mameli und Tereza Zimkovca (Sopran) und Aneta Peterasova (Alt) mit.

Zwtl.: „Osterkrippen“ und Joseph Haydns „Die Schöpfung“

Am Ostersonntag, den 5. April befasst sich der Theologe und Judaist Gerhard Langer im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) mit „Pessach, Ostern und die Befreiung“. „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) berichtet u. a. über „Neues vom Menschen aus Nazareth – Der historische Jesus und seine Botschaft“. In „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) liest Elisabeth Orth unter dem Titel „Lass das Geheimnis zu dir ein“ Ostergedichte von George Herbert bis zu Bertolt Brecht, dazu ist Musik von Theodor Kirchner, Richard Strauss, Max Reger und Joseph Joachim zu hören. Der Philosoph Otfried Höffe spricht in den „Gedanken“ (9.05 Uhr) über die Kunst der Lebensweisheit und die Fähigkeit, sich Heiterkeit und Zuversicht auch in schwierigen Lebenssituationen zu bewahren. In der „Matinee“ (11.03 Uhr) steht eine Aufnahme aus der Münchner Isarphilharmonie auf dem Programm: Unter der musikalischen Leitung von Sir Simon Rattle sind Werke von Henry Purcell, Robert Schumann und Gustav Mahler zu hören, interpretiert von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Louise Alder (Sopran) und Beth Taylor (Mezzosopran). Ab 17.10 Uhr unternehmen die „Spielräume Spezial“ einen musikalischen „Osterspaziergang mit Blick nach Osten“.

Am Ostermontag, den 6. April geht „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) u. a. der Frage nach, wie Jesus von Nazareth tatsächlich ausgesehen haben mag. Im „Ö1 Küchenradio“ (13.10 Uhr) kocht die in Irland lebende österreichische Schriftstellerin Ellen Dunne Guinness Stew und bäckt einen Baileys Kuchen. „Memo – Ideen, Mythen, Feste“ wirft ab 19.05 Uhr einen Blick auf die „Osterkrippen“ (auch Fasten- oder Passionskrippen genannt), wie sie in der Zeit des Barock besonders populär gewesen sind – bis ihnen Kaiser Joseph II. im Sinne der Aufklärung ein Ende bereiten wollte. Ab 19.30 Uhr ist Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ in einer Aufnahme der diesjährigen „Osterfestspiele Salzburg“ zu hören. Daniel Harding dirigiert die Berliner Philharmoniker, es singen Hanna-Elisabeth Müller (Sopran), Andrew Staples (Tenor), Konstantin Krimmel (Bariton) und der Chor des Bayerischen Rundfunks.

Zwtl.: Ostern im Hitradio Ö3

Hitradio Ö3 startet mit der Sendung „Walek wandert“ in die Karwoche: Tom Walek ist wieder mit Prominenten in den österreichischen Bergen unterwegs. Den Anfang macht Sänger Josh. am Palmsonntag (29. März), am Ostersonntag (5. April) ist Dirk Stermann zu Gast in „Walek wandert“. Andi Knoll nutzt die Karwoche für eine Ferientour durch Österreich: Mit seiner neuen Sendung „Radio Knolliday“ ist er unterwegs durch Österreich und stoppt etwa bei den „Ratschenbuam und -mädchen“ in der Oststeiermark, in der Trampolinhalle Oberwart, im Zoo Salzburg und beim Ostermarkt im Schloss Schönbrunn. Am Karfreitag (3. April) sendet Hitradio Ö3 kurz vor 15.00 Uhr das Johannes-Evangelium. Am Ostermontag (6. April) wird Ö3 zum Musikfeiertag: Einen Tag lang gibt es ausschließlich die „Lieblingshits der 80er“ zu hören, moderiert wird der Ö3-Musikfeiertag von Susi Zuschmann (9.00-14.00 Uhr) und Sylvia Graf (14.00-19.00 Uhr).

Zwtl.: Das FM4-Osterprogramm

Von Montag, den 30. März bis Mittwoch, den 1. April und am Ostermontag, den 6. April präsentiert FM4 wieder die „Frühlingshits 3000“: Die Abendstunden stehen jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr ganz im Zeichen von frischer Luft, frischem Wind und frischer Musik. Christian Davidek stellt die Frühlingsalben der Saison vor und spricht über das musikalische Frühlingserwachen. Unter dem Motto „Frühlings-Savage“ wird die österreichische Musikerin Donna Savage über ihre Frühlings-Gefühle sprechen. In einer Spezialausgabe des FM4 Musikpodcast „Generation Sound“ am Dienstag, den 31. März um 00.00 Uhr wird sie ausführlich zu Wort kommen.