  • 20.03.2026, 13:49:33
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ORF-„Pressestunde“ mit Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, ÖVP

Am 22. März um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Es ist noch ein bisschen Zeit, aber die Landtagswahl im Herbst 2027 in Tirol wirft bereits ihren Schatten voraus – in Form einer Umfrage, im Auftrag der FPÖ. Und die prognostiziert ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ – eineinhalb Jahre vor der Wahl. Dass Anton Mattle, der amtierende ÖVP-Landeshauptmann, wieder in den Ring steigen wird, gilt als gesetzt. Aktuell bildet Mattle eine schwarz-rote Koalition. Wo liegen für ihn die Prioritäten bis zur Wahl? Als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz verhandelt Mattle derzeit die Reformpartnerschaft zwischen Bund und Ländern, mit dem Ziel, heuer an großen Schrauben zu drehen. Am Montag gibt es eine hochkarätig besetzte Verhandlungsrunde – kann es da bereits erste Zwischenergebnisse geben? Was hält er dem NEOS-Vorschlag zur Auflösung des Bundesrates entgegen? Warum steht er der Neuordnung der EU-Förderrichtlinien so kritisch gegenüber und wie bewertet er die Arbeit der Bundesregierung?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. März 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Marco Witting, „Tiroler Tageszeitung“, und Helma Poschner, ORF.

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