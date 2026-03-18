Drohender Gesundheitskasse-Finanzkollaps: Drahtzieher der 'Patientenmilliarde' müssen persönlich haften!

Wien (OTS) -

„Wir sehen aktuell das Endergebnis eines angekündigten gesundheitspolitischen Raubzuges“, so Gerald Mjka, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft vida, zu einem heute in der „Kronen Zeitung“ erschienenen Artikel, wonach der der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ein Finanzkollaps droht: Während die Kasse 2020 noch über Rücklagen von 1,4 Milliarden Euro verfügt habe, seien diese jetzt offenbar restlos aufgebraucht. Bis 2028 drohe der ÖGK laut Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer ein jährliches Finanzloch von knapp einer Milliarde Euro.

Mjka verweist in diesem Zusammenhang auf die ehemaligen FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein, die erst unlängst bestätigt habe, dass die versprochene „Patientenmilliarde“ ein Marketing-Konstrukt der Strategen rund um Altkanzler Sebastian Kurz gewesen sei. „Diese sogenannte Reform wurde mit Unwahrheiten verkauft. Man hat den Menschen mehr Leistungen versprochen, während man im Hintergrund die Kassen geplündert hat. Das war kein politisches Versehen, das war vorsätzlicher Vandalismus an der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher“, kritisiert Mjka.

Die Gewerkschaft vida fordert die Prüfung von Regressansprüchen gegen die damaligen politischen Entscheidungsträger:

Schadloshaltung: Wer wie Sebastian Kurz und seine Vertrauten im Finanzministerium - dokumentiert in den Chataffären - Druck ausübte, darf nicht straffrei davonkommen.



Wer wie Sebastian Kurz und seine Vertrauten im Finanzministerium - dokumentiert in den Chataffären - Druck ausübte, darf nicht straffrei davonkommen. Haftung: Mjka fordert juristische Gutachten ob die „Architekten“ der Kassen-Fusion für den Verlust der 1,4 Milliarden Euro an Rücklagen sowie für die ungedeckte Leistungssicherungsrücklage persönlich haftbar gemacht werden können.

„Es kann nicht sein, dass die aktuell im Amt befindliche Gesundheitsministerin heute diese Fusionsmängel verwalten muss, während die Verursacher des Desasters in gut bezahlten Jobs sitzen und ungestraft davonkommen“, ist Mjka empört. Die Prognosen von Gesundheitsökonom Pichlbauer würden das düstere Bild der ÖGK-Finanzen bestätigen: Die Liquidität sei aufgrund des demografischen Wandels kaum noch zu halten. Sparpakete und minimale Beitragserhöhungen würden als Tropfen auf den heißen Stein verpuffen. Ohne massive staatliche Zuschüsse oder tiefgreifende Reformen würden laut dem Experten den Versicherten massive Leistungskürzungen drohen.

„Wir fordern eine lückenlose Aufarbeitung der Kassenfinanzierung der letzten Jahre. Die Versicherten dürfen nicht die Melkkühe für ein gescheitertes schwarz-blaues Prestigeexperiment sein. Wer das System wissentlich an die Wand fährt, muss persönlich haften und dafür auch die Zeche bezahlen“, bekräftigt Mjka abschließend.