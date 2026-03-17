EBM-Beirat: Erkenntnisse aus Misshandlungsvorwürfen systematisch für Prävention nutzen

Wien (OTS) -

Der unabhängige Beirat der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe

(EBM-Beirat) hat in seiner Sitzung am Freitag der Vorwoche (13. März 2026) seine vierte Empfehlung verabschiedet. Darin regt das Gremium an, die Erkenntnisse aus den bisherigen Untersuchungen der EBM künftig noch stärker für Prävention zu nutzen.

Nach zwei Jahren Tätigkeit verfügt die EBM inzwischen über einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus der Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen im Polizeikontext. Aus der Analyse dieser Fälle lassen sich wertvolle Hinweise ableiten, wie problematische Situationen künftig vermieden und strukturelle Verbesserungen erreicht werden können. Der Beirat empfiehlt daher, diese Erkenntnisse systematisch auszuwerten und stärker in Schulungen sowie in operative und strategische Entscheidungen einzubeziehen.

„Die EBM und der EBM-Beirat sind Einrichtungen zur Prävention von Misshandlungen. Das geschieht zunächst durch die gerichtliche und disziplinarrechtliche Verfolgung von individuellem Fehlverhalten. Ihr volles Potential wird die Misshandlungsprävention entfalten, wenn das Bundesministerium für Inneres die Erkenntnisse und Analysen der Ermittlungstätigkeit systematisch in die strukturellen Verbesserungsprozesse des Ressorts einspeist“, sagt der Vorsitzende des Beirats, Meinrad Handstanger.

Der Beirat empfiehlt daher, die Fallanalysen der EBM verstärkt auszuwerten und deren Erkenntnisse in Schulungen, Richtlinien sowie strategische Entscheidungen im Innenministerium einfließen zu lassen. Dazu zählen etwa Hinweise auf kritische Einsatztechniken und Taktiken, Erfahrungen im Umgang mit vulnerablen Personengruppen oder Erkenntnisse über Arbeitsbedingungen in Organisationseinheiten mit besonders hoher Belastung.

Zur Illustration verweist Handstanger auf das aktuelle Bemühen im Bundesministerium für Inneres, den Einsatz und die Beweiskraft von Körperkameras zu verbessern. In einem aktuellen Fall wurde vergangene Woche ein Polizeibeamter am Klagenfurter Landesgericht wegen unangemessener Gewaltanwendung verurteilt. Dabei spielten Videoaufnahmen des Vorfalles und eine unzutreffende Falldokumentation eine zentrale Rolle. Der EBM-Beirat hatte sich bereits in seiner zweiten Empfehlung vom 6. Juni 2025 mit der Weiterentwicklung von Körperkameras befasst.

Handstanger abschließend: „Wenn die Erfahrungen aus konkreten Fällen systematisch ausgewertet werden, können sie dazu beitragen, Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu entwickeln. Prävention beginnt damit, aus Erfahrungen zu lernen.“

Weitere Informationen und die vollständige Empfehlung des EBM-Beirats sind abrufbar unter: https://www.bmi.gv.at/418/start.aspx.