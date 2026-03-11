  • 11.03.2026, 13:44:32
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AVISO: WWF legt 5-Punkte-Paket gegen fossile Preisfalle vor

Online-PK am Freitag, 13. März - Klimaforscher Daniel Huppmann und Viktoria Auer (WWF) fordern Reformen gegen hohe Energiepreise und Klimarisiken – Lehren aus vergangenen Krisen

Wien (OTS) - 

Die jüngsten Preisexplosionen bei Öl und Gas zeigen, wie verwundbar Österreich durch seine Abhängigkeit von fossilen Importen ist. Haushalte und Unternehmen könnten heuer mehrere Milliarden Euro zusätzlich für fossile Energie ausgeben müssen. Aus diesem Anlass präsentiert WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer gemeinsam mit dem Klima- und Energieforscher Daniel Huppmann ein „Fünf-Punkte-Paket gegen die fossile Preisfalle“. Sie ziehen eine Bilanz über teure Fehlentscheidungen vergangener Energiekrisen und zeigen auf, welche Reformen notwendig sind, um hohe Energiekosten und Klimarisiken langfristig zu vermeiden.

Online-Pressekonferenz:
Datum: Freitag, 13. März 2026
Uhrzeit: 09:30 Uhr
Bitte hier vorab anmelden.

Gesprächspartner:innen:
Viktoria Auer, MSc - Klimasprecherin WWF Österreich
Dr. Daniel Huppmann - Klima- und Energieforscher am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) und Obmann des Climate Change Center Austria (CCCA)

Rückfragen & Kontakt

WWF Österreich
Lara Hocek
Telefon: +43 676 83488 287
E-Mail: [email protected]

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