Landesklinikum Horn-Allentsteig erneut mit „Vitalküche“-Siegel in Gold ausgezeichnet

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen des „Tut gut!“-Regionalabends Waldviertel im Campus Horn wurden zahlreiche Schulen, Gemeinden sowie Kliniken und Pflege- und Betreuungszentren des Waldviertels für ihr Engagement im Bereich gesundheitsfördernder Ernährung ausgezeichnet. Auch die beiden Landeskliniken Allentsteig und Horn durften sich erneut über die Verleihung der „Vitalküche“-Plakette in Gold freuen.

„Die Auszeichnung mit diesem Gütesiegel bestätigt eindrucksvoll die hohe Qualität und das große Engagement der Küchenteams beiden Kliniken. Eine ausgewogene, regionale und gesundheitsfördernde Verpflegung leistet einen wichtigen Beitrag im Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten und trägt zugleich dazu bei, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken täglich gut versorgt sind. Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit ihrem täglichen Einsatz dazu beitragen, dieses hohe Niveau sicherzustellen“, freut sich der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

Das Programm „Vitalküche“ steht für eine ausgewogene, vollwertige und nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung mit frischen, saisonalen und möglichst regionalen Lebensmitteln. Ziel ist es, durch hochwertige Ernährung die medizinische Therapie zu unterstützen, zum Wohlbefinden sowie zur Genesung der Patientinnen und Patienten beizutragen, aber auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesunde Mahlzeiten während ihrer Dienstzeit zu ermöglichen. Die Zertifizierung erfolgt nach strengen Qualitätskriterien und wird regelmäßig überprüft. Küchen in niederösterreichischen Landes- und Universitätskliniken müssen dabei unter anderem eine ausgewogene Speiseplanung, nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln und hohe Standards in der Speisenzubereitung erfüllen.

Weitere Informationen: Landesklinikum Horn-Allentsteig, Sonja Dietrich, Tel.: 02982/9004-16010, E-Mail: [email protected]