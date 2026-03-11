- 11.03.2026, 12:20:32
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- OTS0090
Termine am 12. März in der Rathauskorrespondenz
- 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (18., Martinstraße 100, Festsaal des Amtshauses, 2. Stock)
(Schluss)
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