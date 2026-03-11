  • 11.03.2026, 10:50:32
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Grüne Wien/Stark, Widhalm: Echte neue Landstraßer Hauptstraße bleibt weiter aus

Spatenstich für Radweg positiv – Umgestaltung der gesamten Landstraßer Hauptstraße jedoch überfällig.

Wien (OTS) - 

„Der neue Radweg auf der Landstraßer Hauptstraße ist richtig und längst überfällig. Nach einem der größten Beteiligungsverfahren der Stadt mit über 4.000 Wiener:innen ist ein 700 Meter langes Teilstück aber viel zu wenig“, sagen Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Siegrid Widhalm und Mobilitätssprecher Kilian Stark von den Grünen Wien anlässlich des heutigen Spatenstichs auf der Landstraßer Hauptstraße.

„Den Menschen wurden vor der Wahl Verkehrsberuhigung, Begrünung, mehr Platz für Fuß- und Radverkehr und konsumfreie Aufenthaltsorte versprochen. Wer kurz vor einer Wahl die große Umgestaltung ankündigt und danach nur ein Mini-Projekt finanziert, während Milliarden für den Lobautunnel und andere Straßenprojekte durchgeboxt werden, verspielt Vertrauen“, betont Widhalm.

„Wir fordern weiterhin die Umgestaltung der gesamten Landstraßer Hauptstraße – für mehr Abkühlung, mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität statt weiterer vertaner Jahre“, so Stark abschließend.

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