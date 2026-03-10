  • 10.03.2026, 14:36:35
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Grüne Wien/Malle, Stadler zu Bildungsdaten: Wien bleibt sogar hinter niedrigen Erwartungswerten zurück

Wien (OTS) - 

Der heute erschienene Bericht zur Kompetenz von Volksschüler:innen zeigt für Wien ein schlechtes Bild: Die Volksschulen bleiben sogar hinter den für Wien schon sehr niedrig angesetzten Erwartungswerten zurück. „Das zeigt, dass trotz großen Einsatzes aller Lehrkräfte vielen Kindern systematisch Bildungschancen verwehrt werden“, so die Bildungssprecher:innen der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler.

„Die Volksschule legt den Grundstein für den weiteren Bildungs- und Berufsweg. Das hier erlernte Grundwissen in Mathematik und Deutsch ist essentiell für den weiteren Bildungserfolg, aber gerade hier zeigen die Daten, dass die Lage extrem Besorgnis erregend ist“, so Malle und Stadler.

„Das Bildungssystem muss allen Kindern die gleichen Chancen bieten. Stadträtin Emmerling muss endlich dafür sorgen, dass kein Kind zurückgelassen wird“, so Malle und Stadler abschließend.

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