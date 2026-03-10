ÖVP - Zierfuß: iKMPLUS-Ergebnisse zeigen dramatische Lage in Wiens Volksschulen

Wien (OTS) -

Die heute präsentierten Ergebnisse der iKMPLUS-Kompetenzmessungen bestätigen einmal mehr den besorgniserregenden Zustand des Wiener Bildungssystems. „Wiederkehr kann noch so viele Variablen erfinden oder statistische Erklärungen bemühen – Fakt ist: Die Ergebnisse aus Wiens Schulen sind besorgniserregend. Die Zahlen lügen nicht“, stellt Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Harald Zierfuß, klar. „Gerade die präsentierten Daten in den Teilbereichen Deutsch zeigen eindeutig, wo die Schwächen in unserem Wiener Bildungssystem liegen. Seit Jahren hören wir jedoch dieselben Ausreden. Einmal sind es soziale Faktoren, einmal die Pandemie und heute der Urbanitätsfaktor. Tatsache ist jedoch, dass es auch Schulen mit niedrigem SÖL-Faktor gibt, die gute Ergebnisse liefern. Wer sich jedoch immer nur auf seine schwierigen Voraussetzungen ausredet, kann natürlich nicht besser werden. Das ist das, was ich dieser Stadtregierung vorwerfe: Dass sie immer nur Ausreden sucht, aber nicht wirklich ins Tun kommt“, kritisiert Zierfuß.

„Denn wenn Kinder hier geboren werden, hier aufwachsen und trotz vieler Jahre im Kindergarten nicht Deutsch lernen, ist klar, wo die Großbaustelle in dieser Stadt liegt. Was im Kindergarten versäumt wird, kann in der Volksschule nur mehr schwer aufgeholt werden“, so Zierfuß. Anstatt hier alle Ressourcen in die Deutschförderung im Kindergarten zu stecken, werden die Lernrückstände in Wiens Schulen von Jahr zu Jahr größer. „Wer die Realität ständig schönrechnet, hilft keinem einzigen Kind. Wien braucht endlich eine ehrliche Bildungspolitik, die Probleme nicht relativiert oder ‚neu denkt‘, sondern konsequent anpackt“, so Zierfuß abschließend.