Bildungsministerium: Entbürokratisierungs-Maßnahmen werden durch Freiraum-Tracker begleitet

Wien (OTS) -

In einem großen Beteiligungsprozess hatte das Bildungsministerium im vergangenen Sommer alle Interessierten aufgerufen, im Rahmen von „Freiraum Schule“ ihre Vorschläge einzubringen: für weniger Bürokratie und mehr Freiraum an den Schulen. Mehr als 19.000 Ideen wurden innerhalb kürzester Zeit gesammelt, gruppiert und auf ihre Umsetzbarkeit hin durchleuchtet. Im Herbst diskutierten österreichweit mehr als 1.500 Personen aus der Praxis in regionalen Co-Creation-Workshops, welche Maßnahmen wie umgesetzt werden können. Die ersten konkreten Maßnahmen wurden auch bereits veröffentlicht. So wurde unter anderem eine neue App „Teachers.direct“ eingeführt, mit der Anträge und Meldungen rasch und unkompliziert erledigt werden können. Sprachstandstestungen werden nur noch ein Mal pro Jahr verpflichtend durchgeführt (optionale Testungen sind jederzeit möglich), bei den Kompetenzerhebungen der iKMPlus wird es zu Vereinfachungen kommen. Und Kopien von Zeugnissen müssen ab sofort nicht mehr 60 Jahre lang physisch ausgedruckt archiviert werden.

Für diese und mehr Maßnahmen wird jetzt der Freiraum-Tracker gelauncht. Unter freiraumschule.bmb.gv.at finden sich alle Maßnahmen und ihr Umsetzungsgrad: Von der Idee bis zu Umsetzung. Der Tracker macht sichtbar, welche Entlastungen bereits wirken und was noch kommt. Wir schildern aber auch aus, warum vielleicht manche Ideen nicht umsetzbar sind.

„Wir wussten, dass die Menschen, die tagtäglich in den Schulen tätig sind, am besten wissen, was es braucht, um den Schulen mehr Freiheit zur Gestaltung zu geben. Aber die Menge an Ideen und das Ausmaß an konstruktivem Gestaltungswillen haben unsere Erwartungen noch einmal übertroffen“, erklärt Bildungsminister Christoph Wiederkehr. „Mir ist es wichtig, dass die vielen engagierten Ideengeber:innen aus unserem Beteiligungsprozess wissen, wie es mit ihren Ideen und ihren Vorschlägen nun weitergeht. Die Erwartungshaltung ist, dass ab jetzt spürbare Maßnahmen in den Schulen ankommen. Manche Dinge konnten wir bereits umsetzen, andere Maßnahmen brauchen noch Zeit. Aber mein Versprechen ist: wir prüfen jede Idee und setzen um, was sinnvoll ist“, so Wiederkehr. Und weiter: „Das ist ein Kulturwandel, der wichtig sein wird, um Lehrkräfte und Schulen zu entlasten. Es geht um mehr Freiheit und weniger Bürokratie für die Schulen – dafür werden wir die ganze Legislaturperiode weiterarbeiten.“

Der „Freiraum-Tracker“ wurde ohne zusätzliche Kosten ressortintern programmiert und ist bewusst einfach gehalten. Er zeigt übersichtlich alle geplanten Maßnahmen und deren Umsetzungszeitraum an. Eine Volltextsuche und ein thematischer Filter ermöglichen allen Interessierten, die Maßnahmen zu finden, die für sie relevant sind. In den nächsten Jahren wird der Tracker regelmäßig aktualisiert: angekündigte Maßnahmen werden konkretisiert, wenn sie in die Umsetzung gehen, neue Maßnahmen werden ergänzt und umgesetzte Maßnahmen werden abgeschlossen.