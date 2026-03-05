ÖVP – Zierfuß: Schulbau in der Castelligasse erstes Opfer der rot-pinken Misswirtschaft

Wien (OTS) -

„Das Milliardenloch im Wiener Stadtbudget führt nun dazu, dass SPÖ und Neos keine Schulen mehr ausbauen können. Lange geplante und hundertfach angekündigte Schulumbauten werden aktuell aufgrund der Budgetsituation abgesagt. Dass es in dieser Stadt unter einer Neos-Bildungsverantwortung einmal so weit kommen muss, ist tatsächlich unfassbar. Die jahrelange Misswirtschaft und verantwortungslose Schuldenpolitik fordert ihre ersten Opfer“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei, Klubobmann Harald Zierfuß zum Stopp des neuen Schulstandortes in der Castelligasse in Margareten.

„Gerade in Margareten, wo 76,6 Prozent der Schulanfänger wegen fehlender Deutschkenntnisse mit außerordentlichem Status geführt werden müssen, wird nun an der Bildungsinfrastruktur gespart“, so Zierfuß. „Wenn Wien sparen muss, dann sicher nicht bei der Bildung, die bereits eine riesengroße Baustelle ist. Gespart werden muss dort, wo strukturelle Probleme bestehen – etwa durch eine umfassende Reform der Mindestsicherung, durch eine effiziente Fördermittelkontrolle etwa bei den Kindergärten, das grundsätzliche Durchforsten der zahlreichen Förderungen der Stadt sowie durch Bürokratieabbau und echte Effizienzsteigerungen in der Verwaltung“, so Zierfuß.

„Wenn der Bau von Bildungsinfrastruktur verzögert oder auf die lange Bank geschoben wird, endet das in Wien zumeist in Containern. Es beeinträchtigt unmittelbar den Schulalltag von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie das gesamte Wiener Bildungssystem. Kinder dürfen nicht die Leidtragenden der finanziellen Misswirtschaft im Wiener Budget sein“, so der Bildungssprecher abschließend.