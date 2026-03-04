FPÖ - Berger: Karner muss endlich aufwachen – Messerattacken in Favoriten dürfen nicht zur Normalität werden

Wien (OTS) -

„Die beinahe täglichen Meldungen über Messerattacken in Favoriten sind ein unhaltbarer Zustand. Es kann nicht sein, dass sich die Menschen daran gewöhnen sollen, dass sie im 10. Bezirk auf offener Straße mit Messern attackiert werden können“, zeigt sich der Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger nach dem jüngsten Vorfall alarmiert.

Für Berger ist klar, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Allen voran zeigt das Waffenverbot keine Wirkung. „Es ist nicht mehr als ein haltloses Placebo, das von Karner und Bürgermeister Ludwig in ihrer Verzweiflung als vermeintliches Wundermittel angepriesen wurde. Zudem sind kurzfristige Schwerpunktaktionen der Polizei zu wenig. Was Favoriten braucht, ist eine dauerhaft deutlich stärkere Polizeipräsenz. Mehr Beamte müssen permanent auf den Straßen des 10. Bezirks im Einsatz sein. Sichtbarkeit sorgt für Sicherheit. Innenminister Karner muss endlich handeln, bevor sich diese gefährliche Entwicklung endgültig verfestigt“, so Berger abschließend.