FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit FPÖ-Bildungssprecher Brückl und FPÖ-Abgeordneter Pracher-Hilander

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Donnerstag, 5. März 2026, 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Katayun Pracher-Hilander

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Thema: „Bildung statt PR-Show: Warum Inszenierung keine Schulen rettet – die ehrliche System-Wende“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.