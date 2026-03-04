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FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit FPÖ-Bildungssprecher Brückl und FPÖ-Abgeordneter Pracher-Hilander
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Donnerstag, 5. März 2026, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Katayun Pracher-Hilander
Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien
Thema: „Bildung statt PR-Show: Warum Inszenierung keine Schulen rettet – die ehrliche System-Wende“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
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