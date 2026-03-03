AVISO: Do, 5.3., 10 Uhr – Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Frauentags laden Klubobfrau Leonore Gewessler und Frauenvorsitzende Meri Disoski zu einer Pressekonferenz ein. Im Fokus stehen die Versäumnisse der Bundesregierung in der Frauen- und Gleichstellungspolitik, politische Forderungen der Grünen für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie Aktuelles.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Donnerstag, 5.3., 10:00 Uhr



Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski

Datum: 05.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich