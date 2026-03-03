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AVISO: Do, 5.3., 10 Uhr – Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski
Anlässlich des Internationalen Frauentags laden Klubobfrau Leonore Gewessler und Frauenvorsitzende Meri Disoski zu einer Pressekonferenz ein. Im Fokus stehen die Versäumnisse der Bundesregierung in der Frauen- und Gleichstellungspolitik, politische Forderungen der Grünen für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie Aktuelles.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Donnerstag, 5.3., 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski
Datum: 05.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
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Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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