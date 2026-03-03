  • 03.03.2026, 10:00:32
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AVISO: Do, 5.3., 10 Uhr – Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski

Wien (OTS) - 

Anlässlich des Internationalen Frauentags laden Klubobfrau Leonore Gewessler und Frauenvorsitzende Meri Disoski zu einer Pressekonferenz ein. Im Fokus stehen die Versäumnisse der Bundesregierung in der Frauen- und Gleichstellungspolitik, politische Forderungen der Grünen für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit sowie Aktuelles.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Donnerstag, 5.3., 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Grüne Pressekonferenz zum Frauentag mit Leonore Gewessler und Meri Disoski

Datum: 05.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 05.03.2026, 10:00]

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