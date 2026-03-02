Novak: Mehr Fairness und Aufenthaltsqualität durch Verbot der „Mozartverkäufer“ in der City

Wien (OTS) -

„Mit der vorgelegten Verordnung zur Einführung gezielter Platzverbote gegen aggressive Verkaufspraktiken in der Innenstadt setzen wir einen wichtigen Schritt zu mehr Rechtssicherheit, fairen Wettbewerbsbedingungen und einer spürbaren Verbesserung des Aufenthaltsgefühls für alle Touristinnen und Besucherinnen“, erklärt Wiens Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

In den vergangenen Jahren häuften sich Beschwerden über aufdringliche und aggressive Ansprache im öffentlichen Raum. Das hat nicht nur bei Gästen für Irritation gesorgt, sondern auch seriöse Gewerbetreibende unter Druck gesetzt. Die neue Zonierungs- und Platzverbotsverordnung schafft nun klare, einheitliche Regeln und stärkt damit Transparenz und Fairness im Wettbewerb.

„Wir stehen für Qualitätssicherung und fairen Wettbewerb. Ein lebendiger Wirtschafts- und Tourismusstandort braucht klare Spielregeln, die für alle gelten. Niemand soll sich genötigt oder belästigt fühlen, weder Tourist*nnen jene, die ihren Beruf mit Professionalität und Engagement ausüben“, so Novak.

Besonders im Kulturbereich sei die Erwartungshaltung hoch. Wien genieße international einen exzellenten Ruf als Musik- und Kulturmetropole. „Unsere Stadt steht weltweit für höchste kulturelle Qualität. Dieser Ruf ist ein wertvolles Gut und wir haben ihn auch zu verteidigen. Wer Kultur vermittelt oder verkauft, trägt Verantwortung für das Bild Wiens. Qualität, Seriosität und Transparenz sind hier keine Option, sondern Voraussetzung“, betont die Stadträtin.

Die Verordnung sei daher auch ein klares Signal für Respekt und Zusammenhalt gegenüber Gästen ebenso wie gegenüber jenen Betrieben, die gesetzeskonform arbeiten. „Es geht um ein respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum, um faire wirtschaftliche Chancen und um das klare Bekenntnis: Wien bleibt eine Stadt der Qualität im Gewerbe wie in der Kultur“, so Novak abschließend. (Schluss)