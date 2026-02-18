Jetzt für Wiener Gesundheitspreis 2026 einreichen! Drei Medienpreise „Seelische Gesundheit“ ausgeschrieben

Wien (OTS) -

Auch heuer schreibt die Wiener Gesundheitsförderung - WiG den Wiener Gesundheitspreis aus, welcher drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge zum Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“ vorsieht. „Seelische Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt in der Gesundheitsförderung und betrifft uns alle. Gerade Journalist*innen und Autor*innen können mit fundierter Berichterstattung, interessanten Beiträgen und Reportagen zur Sensibilisierung sowie zur Entstigmatisierung des Themas beitragen“, betonen Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, anlässlich der Ausschreibung des Wiener Gesundheitspreises 2026.

Eingereicht werden können Beiträge zum Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“, die zwischen 1. Jänner 2025 und dem Ende der Einreichfrist, 31. März 2026, in österreichischen Print- oder elektronischen Medien oder in einem Verlag publiziert wurden. Voraussetzung ist, dass sich die Berichte, Reportagen oder Features etc. dem Thema „Seelische Gesundheit“ widmen und auf einem umfassenden Gesundheitsbegriff basieren.

Alle wichtigen Informationen zu den mit je 500 Euro dotierten drei Medienpreisen im Rahmen des Wiener Gesundheitspreises 2026 sowie die Unterlagen für die bis 31. März 2026 mögliche Einreichung sind unter wig.or.at abrufbar. Neben den drei Medienpreisen für herausragende journalistische Beiträge zum Jahresschwerpunkt wird der Wiener Gesundheitspreis in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“ sowie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ und für innovative Ideen und Projekte mit dem Fokus auf den Jahresschwerpunkt vergeben. Verliehen wird der Wiener Gesundheitspreis am Dienstag, 15. September 2026, im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus.