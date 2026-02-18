Neuer „Natur im Garten“-Jahresschwerpunkt 2026: „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“

St. Pölten (OTS) -

2026 rückt die NÖ Umweltbewegung „Natur im Garten“ ein ebenso traditionsreiches wie hochaktuelles Thema in den Mittelpunkt: Kräuter. Unter dem Jahresschwerpunkt „Pflanze Kräuter. Würze dein Leben.“ wird gezeigt, welche Bedeutung Kräuter für naturnahe Gärten und ökologische Kreisläufe haben und welche Gestaltungs- sowie Nutzungsmöglichkeiten es gibt.

Kräuter zählen zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Sie bereichern Gärten, Balkone und Terrassen, fördern die Biodiversität und bieten wertvolle Lebensräume sowie Nahrungsquellen für Insekten und andere Nützlinge. Gleichzeitig sind sie ein fester Bestandteil der regionalen Esskultur und lassen sich vielseitig in der Küche einsetzen. Der neue Jahresschwerpunkt greift diese vielfältigen Aspekte auf und stellt die ökologische sowie praktische Bedeutung von Kräutern in den Fokus.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meint dazu: „Kräuter sind ein ebenso wichtiger wie genügsamer Bestandteil naturnaher Gärten und damit ein relevantes Thema, wenn es um die Lebensqualität in Niederösterreich geht. Sie fördern die Artenvielfalt, stärken ökologische Kreisläufe und leisten einen Beitrag zu klimaangepassten, zukunftsfähigen Grünräumen. Mit dem neuen Jahresschwerpunkt möchten wir der Bevölkerung praktisches Wissen an die Hand geben und aufzeigen, wie einfach Kräuter ökologisch kultiviert und wirkungsvoll in Gärten und öffentlichen Grünflächen integriert werden können.“

Im Laufe des Jahres wird „Natur im Garten“ das Thema Kräuter aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Geplant sind Informationsangebote, praktische Tipps, Aktionen und Veranstaltungen, die sich an Garteninteressierte ebenso richten wie an Einsteigerinnen und Einsteiger. Ab sofort steht unter www.naturimgarten.at/kräuter eine Themenseite zur Verfügung, die grundlegende Informationen zu Kräutern, ihrer Rolle im naturnahen Garten sowie erste Anregungen für die Praxis bietet. Mit Jänner sind auch wieder die Webinare und Vorträge gestartet, in denen das Thema Kräuter ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Weitere Details zu geplanten Aktivitäten und Terminen folgen.

Nähere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, MA, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail [email protected], www.naturimgarten.at