Neu auf Okto: „Lebensgeschichten - Gespräche mit Fred Turnheim aus dem Republikanischen Club“

Wien Breitensee/Innere Stadt (OTS) -

In dieser neuen Gesprächsreihe trifft der österreichische Journalist, Filmemacher und Moderator Fred Turnheim im traditionsreichen Republikanischen Club in Wien auf ausgewählte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. In ausführlichen, persönlichen Interviews stehen nicht aktuelle Schlagzeilen, sondern die individuellen Lebenswege der Gäste im Mittelpunkt. Die Sendereihe ist monatlich geplant, nach der Erstausstrahlung in der OKTOTHEK verfügbar und wird auf OKTO wiederholt.



In der ersten Folge der neuen Sendereihe LEBENSGESCHICHTEN am Freitag, den 20. Februar 2026 um 20:05 Uhr spricht Berîvan Aslan auf OKTO offen über ihren Weg von ihrer Kindheit in einer kurdischen Familie bis zu ihrer politischen Laufbahn in Österreich. Sie erzählt von Migration, Identität, Diskriminierungserfahrungen – aber auch von Mut, Bildung und politischem Engagement. Wie prägt es einen Menschen, zwischen Kulturen aufzuwachsen? Welche Widerstände formten ihren Charakter? Und was treibt sie bis heute an? Ein sehr persönliches Gespräch über Herkunft, Haltung und Verantwortung.



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